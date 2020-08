Ook in Vlaanderen worden topwijnen verbouwd: “Met dank aan het klimaat gaat onze regio mooie tijden tegemoet”

Populair in de buurt

Een lekker wijntje bij het eten of op een goed terras. Eens een mooi wijndomein bezoeken in het buitenland. Velen van ons doen het weleens graag. Als we het over lekkere wijnen hebben, denken we vaak aan een chianti uit Italië of een bordeaux uit Frankrijk. Maar ook in Vlaanderen hebben we tal van wijnbouwers waar we terecht trots op mogen zijn. Onze reporters gingen op pad en waren benieuwd naar hun verhalen: van West-Vlaanderen tot de Antwerpse Kempen. Ontdek ze allemaal