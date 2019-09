Tegelbedrijf De Ganck Gesponsorde inhoud Keramische tegels in XXL-formaat: van keuken tot terras Advertorial van Tegelbedrijf De Ganck

25 september 2019

Is je huis aan een verbouwing of een nieuw interieur toe? Of maak je plannen voor je toekomstige droomhuis? De keuze aan materialen is overweldigend, maar heb je al eens aan keramische tegels gedacht? Die zijn nu in zeer grote formaten verkrijgbaar en je kan ze overal toepassen, als keuken- of bureaublad, op wanden, vloeren, tot op het terras. Bij Tegelbedrijf De Ganck, een Oost-Vlaams familiebedrijf dat al bestaat sinds 1931, weten ze er alles over.

XXL-tegels vormen de nieuwste trend in keramische tegels. Ze komen in allerlei formaten, maar de meest gangbare zijn 80x80 cm, 90x90 cm, 120x120 cm en veelvouden daarvan: 120x240 cm en zelfs 120x320 cm. Dit laatste is echt het XXL-formaat en kan dienen voor vloeren en wanden. Ook in de dikte van de tegels bestaat er een ruime variatie: 3,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 10 mm, 12 mm en zelfs 20 mm.

Keukenblad of wandbekleding in de badkamer

De grote formaten maken het mogelijk om keramische tegels te gebruiken als keukenblad. Ze kunnen ook dienen als wandbekleding in de badkamer. Dan heb je geen horizontale voegen meer en de tegels zijn onderhoudsvriendelijker dan natuursteen. Met keramische tegels kan je een mooi ruimtelijk effect creëren. Als je de wand en de vloer in dezelfde tegel afwerkt, krijgt je interieur een harmonieuze uitstraling.

Zoals het origineel

Keramische tegels bieden nog voordelen, horen we bij De Ganck.

- Keramische tegels zijn slijtvast en kleurvast.

- Ze hebben de look van natuursteen – of beton of hout, wat je maar wenst. Dankzij het gebruik van de inkjet-technologie kan je het dessin van keramische tegels niet meer van het origineel onderscheiden.

- Keramische tegels zijn sterker dan natuursteen van 30 mm dik.

Renoveren? Betaal dan 6% btw

Wist je dat je het plaatsen van nieuwe wand- of vloerbekleding of een nieuwe keuken als een renovatieproject kunt beschouwen? Dan betaal je slechts 6% btw in plaats van 21%. Je woning moet wel ouder zijn dan 10 jaar en voor het grootste deel als privéwoning dienen. Ook de levering en de plaatsing moeten door hetzelfde bedrijf gebeuren. Geen nood, speciaalzaak De Ganck stuurt je een vakkundig plaatsingsteam. De tegelzetters hebben zelfs een opleiding gevolgd bij de fabrikanten in Italië. Zij leveren kwalitatief werk af binnen de afgesproken timing.

Interesse? Tegelbedrijf De Ganck heeft showrooms in Merelbeke en Beveren-Waas. Daar kan je niet alleen inspiratie opdoen, maar krijg je ook advies op maat van jouw project. Hier kan je een afspraak maken.

Is interieur jouw passie? De Ganck zoekt talent.

