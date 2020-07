Streekproduct Gesponsorde inhoud Jelle Beeckman, verzot op zuivel en zilte garnalen uit West-Vlaanderen Aangeboden door Streekproducten.be

07 juli 2020

Jelle Beeckman (32), oftewel ‘The Messy Chef’, omschrijft zijn nonchalante manier van koken het liefst als ‘creatief georganiseerd’. Hij is een kookverslaafde hobbykok die houdt van snelle, gemakkelijke gerechten met toegankelijke ingrediënten. Zijn hart gaat bijgevolg vanzelf sneller slaan als hij lokaal op heerlijke West-Vlaamse streekproducten stoot.

Jelle, je woonde jarenlang in Gent en nu al zo’n vier jaar in Beernem. Ben jij intussen een fiere West-Vlaming geworden?

“Ik ben helemaal verknocht geraakt aan de lokale sociale dynamiek van de West-Vlaming: een goeiedag in de voortuin, buurtslagers, lokale zuivel- en groenteboeren, … Dat leeft hier enorm. In West-Vlaanderen heerst er een heerlijke ons-kent-ons cultuur in de goeie zin. Lokaal kopen is al een tijdje één van mijn stokpaardjes. Sinds ik naar Beernem verhuisde, is mijn geloof in lokale vakmensen alleen maar toegenomen. Ondertussen heb ik al een mooie lijst met topadresjes. Ik maak graag een praatje aan de vitrine van mijn favoriete slager en er is niets beter dan vers hoeve-ijs van achter de hoek. Of een krokante pistolet van de bakker die daarvoor om 3 uur ’s nachts is opgestaan!”

Sommige mensen leggen puzzels, ik pel garnalen om tot rust te komen Jelle Beeckman - The Messy Chef

Stuit jij per toeval op die lokale toppers of ga je er bewust naar op zoek?

“Het is een blijvende zoektocht, maar ik krijg altijd een opstoot van geluk als ik langs de kant van de weg een bordje met pakweg ‘zuivelboerderij’ zie staan. Maar soms ga ik ook bewust op zoek. Via de website streekproduct.be leerde ik vorige week nog Baliehof Kaas- en Zuivelboerderij kennen. Voor mij was dat een onbekend adres, maar als ik de vele reacties op mijn Instagram mag geloven, is het voor de inwoners van Jabbeke en omstreken een waar begrip. Toen ik met Vlaamse hoevekarnemelk, een stuk oude kaas en een pak Vlaamse hoeveboter huiswaarts keerde, bedankte ik de producenten nog eventjes. Waarna ik een scheve mond en een licht ironische ‘MEUH’ kreeg, haha! Dat zijn mijn zalige geluksmomentjes. Op de terugweg stopte ik bij de vishandel, hier om de hoek. De verse, ongepelde Vlaamse grijze garnalen zagen er zoals steeds heerlijk uit, dus nam ik een vol zakje mee. Sommige mensen leggen puzzels, ik pel garnalen om tot rust te komen.”

Dus jij komt thuis met hoevekarnemelk en verse grijze garnalen uit de streek. Wat zet jij dan ‘s avonds op tafel?

“Zonder twijfel karnemelkstampers met Vlaamse grijze garnalen en bruine boter! Dat is zo goed man, ik krijg er al direct terug goesting in! Eerst maak je een romige puree. De verse Vlaamse hoevekarnemelk erbij zorgt voor een fris zurige smaak in een anders vrij zware puree. En karnemelk past ook perfect bij garnalen die van zichzelf al mega lekker zijn! Gebrande Vlaamse hoeveboter zorgt dan weer voor een zoete toets. Daar nog een aardse groente bij zoals asperges bijvoorbeeld en het is echt om duimen en vingers bij af te likken. Écht goed - al zeg ik het zelf, haha!”

Ook goesting gekregen in karnemelkstampers met garnalen? Hieronder vind je het recept!

Karnemelkstampers met asperge, bruine boter en Vlaamse grijze garnalen

Ingrediënten

250 loskokende aardappelen

Scheut Vlaamse hoevekarnemelk (+- 100ml)

100 g ongezouten Vlaamse hoeveboter

500 g verse, ongepelde Vlaamse grijze garnalen

Verse peterselie

2 sjalotjes

Een paar groene asperges

1 eetlepel bloem

1 tl paprikapoeder

Peper en zout

Nootmuskaat

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 200°C.

2. Schil de sjalotjes en halveer ze. Snijd het uiteinde van de groene asperges en leg beide groenten in een ovenschaal samen met een klontje boter en een scheutje olie. Kruid met peper en zout. Rooster 20 min in een oven op 200°C.

3. Kook de aardappelen gaar in de schil voor meer smaak. Schil ze wanneer ze lichtjes zijn afgekoeld. Voeg een klontje Vlaamse hoeveboter en een scheut Vlaamse hoevekarnemelk toe en plet tot een smeuïge puree. Kruid met zout en nootmuskaat.

4. Smelt de boter op een zacht vuur tot ze bruin begint te worden.

5. Pel een deel van de Vlaamse grijze garnalen en houd opzij. Meng de bloem, het paprikapoeder, peper en zout. Haal de overige garnalenkoppen erdoor en frituur kort tot ze krokant zijn.

6. Serveer de vers gepelde garnalen en gefrituurde garnalenkoppen op de puree samen met de asperges en werk af met peterselie en de gebruinde boter. Smakelijk!