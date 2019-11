Hoe Rood kleurt Vlaanderen al voor Rode Neuzen Dag? Bekijk het Rode Neuzen Dag scholenrapport van uw stad of gemeente Redactie

19 november 2019

07u00 5

De laatste rechte lijn naar Rode Neuzen Dag is ingezet met ondertussen 772 scholen in Vlaanderen die zich engageren voor Rode Neuzen Dag. Nu ook heel wat steden en gemeenten een intentieverklaring hebben ondertekend met de belofte om de scholen in hun stad of gemeente te ondersteunen in acties voor Rode Neuzen Dag, maakten wij een stand van zaken op!

In alle hoeken van Vlaanderen schreven scholen -van kleuterscholen tot hogescholen- zich in als Rode Neuzen School. Allen hebben ze één doel voor ogen: de mentale, fysieke en sociale weerbaarheid van kinderen en jongeren versterken. In de laatste rechte lijn naar Rode Neuzen Dag maakten wij een balans op: van de ongeveer 3.500 Vlaamse scholen engageerden 772 scholen zich al om een Rode Neuzen School te worden. De beste leerling van de klas is de provincie Vlaams Brabant: maar liefst 1 op 4 scholen in de provincie is een Rode Neuzen School. Van de 300 Vlaamse steden en gemeenten zijn er op dit moment al 5 steden en gemeenten voor de volle 100 procent Rode Neuzen Dag-proof! Dat betekent dat 100 procent van de scholen er een Rode Neuzen School is. Landen was de eerste stad waarvan alle scholen zich engageerden.

“Natuurlijk zijn we heel blij met zoveel Rode Neuzen Scholen”, zegt Sara Vercauteren van Rode Neuzen Dag. “Want dat betekent ook dat we minstens evenveel projecten kunnen realiseren die leerlingen en studenten helpen om sociaal, fysieke en psychisch weerbaarder te worden. Om nog maar te zwijgen van alle acties die Vlamingen buiten de scholen om organiseren! Iedereen die wil kan trouwens nog altijd helpen én ook scholen kunnen het nog altijd tot Rode Neuzen Dag schoppen. Wel snel zijn!”

Meer info en de tool om je school in te schrijven vind je op www.rodeneuzendag.be.