HITTEBLOG. Twintiger verdronken in Netekanaal - Dagjestoeristen blijven sluipwegen nemen - Civiele bescherming opgeroepen in Knokke

De hittegolf zet vandaag door met temperaturen tot 36 graden in het centrum van het land en de Kempen. Aan zee gaat het kwik naar 31 graden. Vooral na de middag kunnen plaatselijk warmteonweders ontstaan, meldt het KMI . Het is vandaag vooral uitkijken naar de kust, waar na Blankenberge ook Knokke heeft aangekondigd vandaag geen dagjestoeristen te zullen toelaten. In Oostende is de pre-alarmfase van het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Ook elders in Vlaanderen blijft het puffen en zweten en zijn heel wat recreatiedomeinen volzet. Lees hier hoe Vlaanderen een nieuwe tropische dag beleeft.