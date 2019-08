Heer van je eigen 17de-eeuws kasteel? Voor 1,4 miljoen kan het (en je krijgt er nog een park van 7 hectare bij) Bart Kerckhoven

13 augustus 2019

15u26 0 Populair in de buurt Wie er van droomt om in een kasteel te wonen kan in Sint-Pieters-Leeuw Kasteel Nieuwenhove kopen. De eigenaar zet het gebouw uit de zeventiende eeuw te koop voor 1.420.000 euro. Thomas Valkeniers van immokantoor Pajota noemt het alvast een buitenkans. “Je hoeft zelfs niet bij de honderd rijkste Belgen te zijn om dit te kunnen aanschaffen”, zegt hij.

Kasteel Nieuwenhove ligt aan de Zuundallaan in Sint-Pieters-Leeuw, weggedoken tussen het groen. Een nieuwe kasteelheer koopt niet alleen een gebouw met een rijke geschiedenis maar ook een park van zeven hectare met vijvers een bos, weilanden en een boomgaard. “Dit soort kastelen liggen vaak erg afgelegen”, zegt Valkeniers. “Maar nu bieden we dus eentje aan dat centraal gelegen is. De eigenaar kocht het jaren geleden maar vertoeft intussen meer in het buitenland dan in België en besliste daarom om het van de hand te doen.”

Kasteel Nieuwenhove dateert uit 1608 en werd in een verkoopakte in 1688 nog omschreven als ‘een schoon pachthof met de huysinghen, stallinghen, schueren, met een huys van plaisantie, blomhof, motte ende vijvers, der omme liggende, met boogaerden weyden en landen’. In de negentiende eeuw was graaf Antoine van der Dilft eigenaar van het domein. De man was toen de grootste grondbezitter van de gemeente. Sinds 2009 staat het op de Vlaamse Inventaris van Onroerend Erfgoed. “Het is dus niet geklasseerd als monument”, zegt Valkeniers. “Dat heeft voordelen. Als het beschermd is als monument kan een eigenaar wel rekenen op 30 procent subsidies wanneer hij verbouwt maar dan moet je wel met aannemers werken die zo’n restauraties mogen uitvoeren en die zijn meestal veel duurder.”

Grote opknapwerken dienen zich zelfs niet eens aan volgens de immomakelaar. “Twintig jaar geleden werd het al eens gerenoveerd”, zegt Valkeniers. “Het kasteel heeft alle moderne comfort maar de authenticiteit is wel bewaard gebleven. De nieuwe eigenaars kunnen natuurlijk wel alles naar eigen smaak herinrichten.”

De vraag is natuurlijk of Kasteel Nieuwenhove met een vraagprijs van meer dan 1,4 miljoen euro snel verkocht zal worden. “Mensen die houden van deze stijl weten ook dat kastelen erg duur verkocht worden. De vraagprijs lijkt hoog maar is schappelijk. Je hoeft echt niet op de lijst van de honderd rijkste Belgen te staan om dit te kunnen aanschaffen. Dit is een pand dat we vooral aan een particulier willen verkopen. Met onder andere vier slaapkamers en twee badkamers is het perfect voor een gezin en het is ook een beheersbaar goed. Je kan dit nog onderhouden met beperkte middelen. Investeerders die hier een kantoorruimte of een bijvoorbeeld een feestzaal van willen maken zullen we moeten doorverwijzen. Het is nog steeds de bedoeling dat het kasteel bewoond blijft de komende jaren.”