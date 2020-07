Streekproduct Gesponsorde inhoud Filet d’Anvers, het favoriete streekproduct van Antwerpse foodie Helen Verhelst Aangeboden door Streekproducten.be

07 juli 2020

Helen Verhelst (25) is een Antwerpse advocate en daarnaast vurige voorvechter van eenvoudige en gezonde gerechten op haar foodblog ‘Helen kookt’. Wanneer ze ’s avonds rechtszaken inruilt voor het aanrecht, wil ze vooral dat ‘t vooruit gaat! En daarbij pleit ze voluit voor straffe producten uit haar favoriete streek: Antwerpen.

Vanwaar komt jouw liefde voor koken?

“Die heb ik van jongs af aan meegekregen. Mijn papa ging vaak drie keer per week op restaurant en ik mocht mee. Zo leerde ik als kind veel nieuwe smaken en soorten keukens kennen. Zowel chique gerechten als brasseriekeuken. Sinds ik zelf begon te werken, experimenteer ik steeds meer in de keuken.”

Welk soort gerechten typeert jou?

“Gemakkelijk, maar met een twist. Ik probeer vaak recht uit de voorraadkast te koken of op z’n minst met ingrediënten die je gemakkelijk kan vinden. Zeker wanneer je na een werkdag thuiskomt, wil je niet de zotste zaden moeten zoeken. Tegelijkertijd zal ik ook niet snel de klassieke Belgische kost op tafel zetten, maar liever iets met een moderne toets. Als het kan, kies ik wel voor seizoensgebonden en lokale ingrediënten.”

Wat zijn jouw favoriete streekproducten uit Antwerpen?

“Zonder twijfel Antwerpse handjes en Filet d’Anvers! Met Antwerpse handjes kan je lekkere desserts maken met ijs of aardbeien bijvoorbeeld. En Filet d’Anvers, dat is voor mij pure traditie. Als kind at ik het al tussen m’n boterham, en tot op vandaag ben ik er verzot op.”

Wat vind je zo lekker aan Filet d’Anvers?

“Oh, die gerookte smaak. Die is zó goed! Bovendien is Filet d’Anvers ook super mager vlees, dus perfect als je ook op je lijn wilt letten. Ik ben enerzijds een echte Belgische Bourgondiër, maar tegelijkertijd probeer ik enigszins een gezonde balans te behouden.”

Vind je het fijn om anderen warm te maken voor Antwerpse streekproducten?

“Ja, de coronacrisis doet me nog meer beseffen dat we lokale producten en producenten moeten koesteren. Ik heb trouwens laatst Brouwerij De Koninck bezocht en ook bij m’n keurslager Slagerij Michielsen in Antwerpen heb ik het productieproces van dichtbij kunnen volgen. Ik kan het iedereen aanraden. Je leert je stad op een totaal andere manier kennen.”

Vooraleer we eropuit trekken: wat is volgens jou de beste manier om Filet d’Anvers te eten?

“Op een crunchy sneetje bruin brood met uienchutney en basilicummayonaise. Het zoute van de Filet d’Anvers met zo’n zoete chutney en fris-zure mayo is o-ver-heerlijk! Daar nog een echt Antwerps Bolleke bij serveren, een bier met een donkere karamelachtige smaak... en het is af!”

Zin in een krokant broodje Filet d’Anvers? Zo maak je het in 1, 2, 3 klaar!

Broodje Filet d’Anvers met Spéciale Belge Ale

25 min - lunch voor 2 personen

Ingrediënten

3 rode uien

2 tl lichtbruine suiker (‘kinnekessuiker’)

2 el balsamicoazijn

Klontje boter

2 el mayonaise (kant-en-klaar)

2 takjes basilicum (enkel de blaadjes)

2 sneden donkerbruin brood

4 sneetjes Filet d’Anvers

15 g rucola

1 tl olijfolie

Parmezaanse kaas, afwerking

2 flesjes Spéciale Belge Ale, Brouwerij De Koninck

Bereiding

1. Pel de uien en snijd in halve ringen voor de uienchutney.

2. Verhit de boter en fruit de uien op een laag vuur gedurende 10 minuten.

3. Voeg de lichtbruine suiker en de balsamicoazijn toe en laat het mengsel circa 10 minuten zachtjes inkoken tot het vocht verdampt is.

4. Haal de pan van het vuur, laat de chutney afkoelen en breng op smaak met peper.

5. Doe de mayonaise met de verse basilicum en een snufje zwarte peper in een keukenmachine. Even goed fijnhakken en je basilicummayonaise is klaar!

6. Snijd twee dikke sneden van het brood en rooster tot het lekker knapperig is.

7. Smeer de uienchutney op het brood. Beleg met de Filet d’Anvers en werk af met wat rucola, Parmezaanse kaas, de basilicummayonaise en een beetje olijfolie. Kruid met peper en zout.

8. Serveer met een lekkere Spéciale Belge Ale van Brouwerij De Koninck. Smakelijk!