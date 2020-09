Exclusief voor abonnees Eindelijk weer geknuffel en uitstapjes voor bewoners woonzorgcentra: “Ik ben zo blij dat mijn familie weer wat dichterbij mag komen” Regioredactie

07 september 2020

17u34 0 Populair in de buurt Na maanden van facetimen, contact achter glas en bezoekjes met een mondmasker op, mogen de meeste bewoners van onze woonzorgcentra vanaf vandaag weer genieten van een dikke knuffel van hun geliefden. Wij gingen op zoek naar de eerste warme omhelzingen, hoewel niet iedereen zich daar al aan waagt. “Ik wrijf mijn oma zeker eens over de rug, maar je moet het ook niet gaan zoeken hé”, vertelt kleindochter Julie. Niet verwonderlijk zijn ook veel bewoners blij dat ze weer naar buiten mogen, en er werden dan ook meteen terrasjes gedaan.

Vorige week stelde de Taskforce Covid-19 Zorg een nieuwe kaderrichtlijn op voor het bezoek aan woonzorgcentra. Deze richtlijn, die vandaag ingaat en een aantal versoepelingen betreft, kwam er onder meer doordat uit verschillende woonzorgcentra noodkreten opstegen: het gebrek aan bezoek was niet meer te houden voor de bewoners. Deze mogen volgens de nieuwe richtlijn weer naar buiten, en bezoek zal altijd mogelijk zijn, zelfs tijdens een corona-uitbraak. Maar wellicht nog veel belangrijker: er mag weer fysiek contact zijn tussen bewoners en mensen uit hun bubbel. Althans, voor zover het mag van het wzc, want aangezien het een richtlijn betreft, mogen de rusthuizen zelf kiezen of en welke versoepelingen ze doorvoeren.

