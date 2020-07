Streekproduct Gesponsorde inhoud Christophe (Blind Getrouwd), klunzige kok met een hart voor streekproducten Aangeboden door Streekproducten.be

08 juli 2020

06u00 0

Christophe Ramont (38) uit ‘Blind Getrouwd’ is naar eigen zeggen een kluns in de keuken, maar wel eentje met oog voor goede ingrediënten. Hij draagt duurzaamheid hoog in het vaandel en is dan ook grote fan van zijn streek en van Oost-Vlaamse streekproducten. Hij geeft zijn all-time favourites prijs én deelt een gloednieuwe lokale ontdekking.

Gentse neuzekes

“Gentse neuzekes of cuberdons zijn mijn grote favoriet. Zeker sinds de Gentse ‘neuzenoorlog’ rond het originele recept, zijn ze wereldberoemd. Ik ben opgegroeid in Eeklo en dus met de neuzekes van Confisserie Geldhof uit mijn geboortestad! Cuberdons staan sinds mijn jeugd synoniem voor speciale gelegenheden: verjaardagen, koffie op zondag of als dessertje bij een fancy diner. Misschien maar goed dat ze niet standaard in de kast staan, want dat komt met mijn zoete aard niet goed, haha!”

Tierenteyn mosterd

“Af en toe hou ik enorm van spicy food en dan komt traditionele Tierenteyn mosterd goed van pas! Ondertussen woon ik in Gent en op de Groentenmarkt in het centrum van de stad vind je de authentieke winkel van Tierenteyn mosterd. Lokaler dan dit bestaat bijna niet: de mosterd wordt ter plekke in de kelder gemaakt en op het gelijkvloers verkocht in een van de oudste winkelpanden van Gent. Het recept zou al dateren van 1790, wat het des te charmant maakt natuurlijk. Tierenteyn mosterd is heerlijk om mee te koken, maar ook wanneer ik kaasblokjes eet, haal ik standaard de Gentse mosterd boven!”

Paardenlookworst

“Via streekproduct.be ontdekte ik laatst dat er vlakbij huis - bij het Gentse familiebedrijf Noyen - paardenlookworst wordt gemaakt. Ergens wist ik wel dat paardenlookworst in de lokale frituurzaken populair was, maar ik had het zelf nog nooit gegeten. Toen ik van productontwikkelaar Bart De Waele het volledige verhaal achter dit streekproduct hoorde, was ik meteen gefascineerd. Bij Noyen kiezen ze voor een lokale, duurzame aanpak en plaatsen ze eerlijke prijsafspraken voorop. Dat raakte mij, want ik werk zelf in de sector van eerlijke handel en probeer te zorgen voor eerlijke prijzen voor producenten in het Globale Zuiden. Dat dit ook in Vlaanderen gebeurt, vond ik bijzonder inspirerend. En ik moet eerlijk bekennen: na het proeven van de paardenlookworst, ben ik er zelf van overtuigd dat dit een speciaal streekproduct is! Als je er zelf ‘ns mee aan de slag wilt gaan: ik kreeg een eenvoudig recept mee voor een ovenschotel met paardenworst, spinazie en puree. Pure comfort food, snel klaar en wanneer je ‘t in de oven schuift, heb je nog even de tijd om in de zetel te zitten, super handig!”

Ontdek jouw streekproducten op www.streekproduct.be

Wil je ook die ovenschotel met Gentse paardenlookworst proeven? Hieronder vind je het recept!

Ovenschotel met Gentse paardenlookworst, spinazie en aardappelpuree



Ingrediënten voor 2 personen:

1 Gentse paardenlookworst

500g aardappelen

300g bladspinazie

Pickles

Parmezaanse kaas

1 teentje look

Scheutje melk

Bakboter

Nootmuskaat

Peper en zout

Gentse mosterd (Tierenteyn)

Bereiding:

1. Schil de aardappelen en kook ze gaar in licht gezouten water. Giet de pot met aardappelen af en zet die nog heel kort op de warme kookplaat. Laat het kookvocht verdampen, zodat de aardappelen ‘droog’ genoeg zijn. Stamp de aardappelen tot puree. Voeg een scheutje melk, klontje boter, wat zout en nootmuskaat toe.

2. Zet een kookpot op het vuur met een klontje boter erin. Voeg de spinazie en fijngesneden look toe en roer 1 à 2 minuten door. Kruid af met peper en zout.

3. Snijd de Gentse paardenlookworst in plakjes van ongeveer 1 cm.

4. Vul de ovenschotel en start met een laagje spinazie, dan de plakjes worst. Bedek de worsten met een fijn laagje pickles saus. Bedek daarna met de puree. Rasp er tenslotte Parmezaanse kaas over naar eigen smaak. Plaats gedurende 15 minuten in een voorverwarmde oven op 180°C.

5. Zet de ovengrill de laatste 2 à 3 minuten even aan zodat de Parmezaanse kaas goudbruin kleurt.

6. Werk het bord af met een toefje Tierenteyn mosterd om de stukjes paardenlookworst zachtjes in te doppen.