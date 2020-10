Streekproduct Gesponsorde inhoud Antwerpse streekmakers pleiten voor culinair chauvinisme: “Veel mensen vergeten wat Vlaanderen te bieden heeft” Aangeboden door Streekproduct.be

09 oktober 2020

Dit najaar zoomen we in op het verhaal van enkele Vlaamse streekmakers, zowel producenten van traditionele streekproducten als lokale chefs. Dit keer strijken we neer in de provincie Antwerpen. In Vorselaar werkt het jonge koppel Maxime en Bram met hart en ziel aan De Schranshoeve, terwijl Johan Verheyen van Koffie Verheyen in Deurne koffiebonen roostert.

De Schranshoeve

Zaakvoerders Maxime Van Opstal (27) en Bram Heylens (31) omschrijven De Schanshoeve als “een brok smaakvol Kempens erfgoed in hartje Vorselaar”. Maxime: “In De Schranshoeve werken we met veel lokale, puur Belgische producten en dat willen we in de toekomst nog verder doortrekken. Veel mensen vergeten wat Vlaanderen te bieden heeft. Bij De Schranshoeve wakkeren we hun chauvinisme wat aan. Niet alleen op vlak van food, maar ook om de dorst te lessen. We serveren bijvoorbeeld enkel Belgische wijnen. En ook binnen het koffie- en thee-aanbod zijn we ons volop aan het verdiepen in wat de streek te bieden heeft.”

Antwerpse koffie

Johan Verheyen (46) van Koffie Verheyen is dan ook lovend over De Schranshoeve: “Er zijn er weinigen die zó uitgesproken kiezen voor streekproducten, zeer inspirerend om te zien.”

Johan behoort zelf tot de vierde generatie ambachtelijke koffiebranders. “Bij Koffie Verheyen roosteren we onze koffie nog op de traditionele manier. Dat wil zeggen traag, dus zo’n 16 à 17 minuten op 220° à 230°, terwijl dat op industriële schaal vaak om 4 à 7 minuten gaat en bonen niet tot in de kern geroosterd worden. Omdat wij zo traag roosteren, ontwikkelt onze koffie meer aroma.”

En of hij fier is op zijn product: “Ik vind dat de koffiecultuur een stuk meer aandacht verdient in kookprogramma’s en daarbuiten. Koffie heeft nog een lange weg af te leggen, zeker ten opzichte van wijn. Wijn is doorgaans een mélange van 4 tot 6 soorten druiven, maar dat geldt evengoed voor alle koffiemengelingen die wij al generaties lang samenstellen volgens familierecept. Net zoals je over wijn kan spreken via een aromawiel, kan dat ook bij koffie. Het gaat om citrus, noot- of houtachtige aroma’s, …”

Chocolade dessert met Antwerpse koffie en speculaas

Chef-kok Bram, die de stiel onder meer leerde in sterrenrestaurant De Pastorale, weet als geen ander rijke smaken, texturen en aroma’s met elkaar te combineren. Zo werkte hij net een nieuw op-en-top Antwerps dessert uit voor De Schranshoeve: “Het is een witte chocolademousse, met een crumble van hazelnoot, een crème van praliné, lokale speculaas van Vermeiren én een mousse met Koffie Verheyen. Als je van een uitgesproken koffiesmaak houdt, kan je trouwens best voor een intense bonenmengeling kiezen.”

En als het op uitgesproken smaken aankomt, zit je volgens Bram altijd goed met streekproducten: “Lokale producenten hebben vaak een rijker smakenpalet. Zo varieert lokaal gebrande koffie veel meer qua smaak, geur en intensiteit dan dat bij grote internationale producenten het geval is. Daarnaast houden Maxime en ik er ook van om langs te gaan bij lokale producenten, om hun verhaal én de mensen achter een product te leren kennen. Zo kunnen wij dat op onze beurt vertellen aan onze klanten, dan is de smaak eens zo goed!”

