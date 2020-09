“Zelfs vervoer van dieren kent striktere normen”: na twee weken zitten leerlingen buitengewoon onderwijs nog steeds urenlang op de bus

Populair in de buurt

Bij de start van het nieuwe schooljaar luidden ouders van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs de alarmbel over de te lange busritten van en naar school Twee weken later is er weinig veranderd. Nu het kwik klimt tot boven de 30 graden is het ook nog eens puffen op de bus. Voor Lien De Poorter, de mama van de autistische Leander (11), uit Wetteren is de maat vol. Ze startte een petitie op. “Dan luisteren ministers misschien”, zegt ze.