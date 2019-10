‘Voetpat’: deze 6 schrijffouten op verkeersborden vind je langs Vlaamse wegen Joyce Van De Winkel

11 oktober 2019

22u00 0 Populair in de buurt Een onderbroken voetpat of Stad Gent die de rijweg vernieuwd, in het Vlaamse straatbeeld doken de voorbije weken knoerten van spellingsfouten op in de verkeerssignalisatie. “Het gaat in de meeste gevallen om tijdelijke wegmarkeringen. De aannemer van de wegenwerken is verantwoordelijk om die borden te plaatsen. Maar de teksten worden wel aangeleverd door de overheid aan de aannemer”, zegt Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Wiens fout het is, is dus onduidelijk.”

Schrijffouten op wegmarkeringen: het zorgde de voorbije weken in zowel Gent als Aalst voor hilariteit op de sociale media. Genant voor de lokale besturen, hoewel de verantwoordelijkheid om de borden te plaatsen bij de aannemer ligt, zo zegt Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Het gaat om menselijke fouten en de fout kan zowel bij de overheid als bij de aannemer liggen. De overheid levert de tekst aan, de aannemer plaatst de borden.” Deze fouten in wegmarkeringen glipten alvast door de mazen van het taalpuristen-net.

1. Voetpat onderbroken in Aalst

Aan de Boudewijnlaan in Aalst staat verkeerssignalisatie met een opvallende fout in: voetpad is er ‘voetpat’ geworden. Het bord is voorlopig nog niet vervangen. Het volledige artikel lees je hier.

2. Stad Gent vernieuwd de rijweg

Filip Watteeuw (Groen), schepen voor Mobiliteit in Gent, verslikte zich vorige week in zijn koffie. In de tekst op verschillende wegmarkeringen, verspreid over de stad, was een joekel van een dt-fout geslopen. Het volledige artikel lees je hier.

3. Hilariteit in Ninove om verkeersbord met DT-fout

In Ninove was er deze week hilariteit rond een verkeersbord in de Donkerstraat in Meerbeke. Het verkeersbord dat autobestuurders aanmaant om voorzichtig te rijden, bevat een dt-fout. Bij gebiedende wijs of imperatief wordt de stam van het werkwoord gebruikt, in dit geval dus ‘rijd’, zonder -t. Het bord is niet nieuw en zou er zelfs al enkele jaren staan, maar het foutje werd nu pas opgemerkt. Het artikel lees je hier.

4. Kapelsesteenweg wordt Kapalsesteenweg

In Ekeren was er eerder dit jaar heel wat verwarring rond de omleidingsborden richting de Kapelsesteenweg. Op alle wegmarkeringen staat de straatnaam namelijk verkeerd geschreven: ‘Kapalsesteenweg’. Opvallend: dezelfde fout duikt op op alle borden op het grondgebied van het district Ekeren die naar de bewuste straat leiden. Het artikel lees je hier.

5. Fietsers moeten uit de fiets stappen in Sint-Genesius-Rode

Vorig jaar dook in Sint-Genesius-Rode een opvallende wegmarkering op: ‘stap uit de fiets’. Een iets al te letterlijke vertaling van het Franse ‘Descendre du velo’. Het artikel lees je hier.

6. Roesalre in plaats van Roeselare

Een bizarre fout in de tekst op een tijdelijke wegmarkering waar twee jaar na datum nog steeds om gelachen wordt. Op een tijdelijke wegmarkering in Tielt werd Roeselare op een wel heel eigenzinnige wijze geschreven: Roesalre. Het artikel hierover lees je hier.