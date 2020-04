Zwembadbouwers zien aantal aanvragen verdubbelen: “Nu we in ons kot moeten blijven, mag een zwembad in de tuin niet ontbreken” Christophe Maertens

21 april 2020

18u39 2 Poperinge Nu we al weken in ons kot moeten blijven en ook niet op vakantie mogen, zien heel wat zwembadbouwers de vraag gevoelig stijgen. Het bedrijf Polybad uit Poperinge kreeg al dubbel zoveel aanvragen binnen dan vorig jaar. Hoewel die stijgende trend al een tijdje bezig is, heeft de coronacrisis de sector nog een extra duwtje in te rug gegeven. “Mensen blijven meer thuis en een zwembad in de tuin hoort daar blijkbaar ook bij.”

Het Poperingse bedrijf Polybad installeert zwembaden zowel binnen als buiten. In een normaal jaar plaatst de kmo tien grote baden. Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal prijsaanvragen voor een zwembad spectaculair gestegen. “Normaal zouden we rond deze periode onze opendeurdag organiseren en dan tekenen we tussen vijf en tien zwembaden uit”, zegt zaakvoerster Marijke Vandoolaeghe. “Nu hebben we al tussen vijftien en twintig aanvragen binnen gekregen. We zijn dus volop aan het tekenen. Het is natuurlijk niet zeker dat we alle aanvragen zullen moeten bouwen, maar het ziet er toch niet slecht uit.”

Er wordt volop zon voorspeld, de intresten staan laag, de prijzen van zwembaden zijn democratisch, het onderhoud is geautomatiseerd en de plaatsing gebeurt snel Patrice Dresse

Droomvakantie in eigen tuin

Marijke is niet de enige die het aantal bestellingen ziet stijgen. In de eerste 3,5 maanden van dit jaar tekenden zwembadbouwers een algemene stijging van 21 procent op. Volgens de Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers staan aan de kant van de kopers alle lichten op groen. “Het gaat om een rendabele investering, want een zwembad geeft een meerwaarde aan je woning”, zegt algemeen directeur van de Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers Patrice Dresse. “Daarnaast wordt er volop zon voorspeld, de intresten staan laag, de prijzen van zwembaden zijn democratisch, het onderhoud is geautomatiseerd en de plaatsing gebeurt snel. Zelfs de coronacrisis lijkt een positieve invloed te hebben op de sector. Hoewel het aantal verkoopovereenkomsten in maart en april daalde, gingen de contacten online de hoogte in. De Belgen weten dat ze dit jaar waarschijnlijk niet op vakantie zullen kunnen en voor sommigen zal dat volgend jaar ook niet mogelijk zijn. Bovendien is er buiten coronatijden een duidelijke trend om met vrienden en familie van de tuin te profiteren en zelf te genieten van een droomvakantie in de eigen tuin.”

Marijke Vandoolaeghe bevestigt dat. “Ik vergelijk onze branche momenteel een beetje met de bakkers en de slagers, die het in deze periode ook wel druk hebben. Er gebeurt meer thuis en een zwembad in de tuin hoort daar voor sommige mensen bij.”

In een week geïnstalleerd

Het Poperingse bedrijf plaatst kuipen en maakt dus geen betonnen zwembaden. “Bij ons kun je vanaf 50.000 euro je eigen zwembad hebben. Het voordeel van ons systeem is dat we het in ongeveer een week hebben geïnstalleerd. Onze leverancier kan ondanks de coronamaatregelen blijven leveren. Op een werf zijn we met vier of vijf mensen aan de slag. Als de evolutie zich doorzet, zou het wel eens kunnen dat ik meer mensen ga moeten inschakelen. We houden ons uiteraard aan de maatregelen. Kwestie van afstand houden, valt dat goed mee bij het installeren van het zwembad. De oppervlakte is groot genoeg en je staat automatisch al enkele meters uit elkaar.”

De winkel van Polybad is momenteel gesloten, maar producten leveren, kan wel nog. “Ook het onderhoud van zwembaden loopt gewoon verder”, besluit de zaakvoerster. Meer info op www.polybad.be.