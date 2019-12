Zorgparkeerplaatsen worden ingevoerd en betalend parkeren wordt duurder LBR

24 december 2019

Het parkeerreglement in Poperinge wordt aangepast. Het betalend parkeren wordt duurder en de zorgparkeerplaatsen worden ingevoerd.

Een gewijzigd parkeerregelement lag maandagavond op tafel tijdens de laatste gemeenteraad van 2019. Het gewijzigde ontwerp bevat onder andere bijkomende bepalingen over kortparkeerstroken. Een tegenstrijdigheid tussen het retributiereglement en de wegcode over het parkeren in de blauwe zone voor de eigen inrij werd weggewerkt. De bepalingen over gemeentelijke parkeerkaarten werden aangepast in functie van een nieuwe werking met digitale parkeerkaarten en een nieuw type parkeerkaart voor hotelgasten. Deze nieuwe parkeerkaarten hoeven niet jaarlijks vernieuwd te worden, zoals de papieren exemplaren, en worden geleidelijk uitgerold in de loop van 2020. De papieren parkeerkaarten worden pas in 2021 afgeschaft.

De bedragen voor parkeerkaarten voor aannemers en bewoners werden verlaagd, aangezien er aan de digitale parkeerkaarten slechts één nummerplaat per kaart kan worden gekoppeld. Het bedrag voor een parkeerticket in de betalende zone werd verhoogd van 0,10 euro per kwartier naar 0,10 euro per 10 minuten, om de rentabiliteit van het betalend parkeren te verbeteren. Daarnaast werd voorgesteld om parkeerkaarten voor ceremonieën en evenementen voortaan gratis te verlenen.

Een nieuwe werking met zorgparkeerplaatsen wordt ook ingevoerd. Dit zijn parkeerplaatsen voor de inrij van eigendommen die door de bewoners ter beschikking worden gesteld voor het parkeren door zorgverstrekkers, om te vermijden dat deze ver van hun bestemming dienen te parkeren in straten met een hoge parkeerdruk. De aanbieders van zorgparkeerplaatsen moeten contact kunnen opnemen met de gebruikers daarom dient er nog met reguliere parkeerkaarten te worden gewerkt waarop het mobiele telefoonnummer van de desbetreffende gebruiker is opgenomen.

“We gaan grotendeels akkoord met het gewijzigde reglement”, begon raadslid Isabel Sticker (Open VLD). “Maar het betalend parkeren wordt duurder en daar kunnen we niet mee akkoord gaan.” Raadslid Jeroen Verdonck (CD&V) benadrukt dan weer dat de nieuwe werking met zorgparkeerplaatsen de zorgverleners erg zullen helpen.