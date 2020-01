Zonnepanelen op tien stadsgebouwen besparen jaarlijks 29 ton CO2 LBR

09 januari 2020

18u51 0 Poperinge Tien Poperingse stadsgebouwen zijn uitgerust met zonnepanelen. Daarmee wordt jaarlijkse 29 ton CO2 uitgespaard. De investering heeft 230.000 euro gekost.

Het voorbije jaar werden op acht locaties in de stad zonnepanelen geïnstalleerd op stadsgebouwen. “In een eerste fase kregen de bibliotheek en het jeugdcentrum al zonnepanelen. Dat gebeurde in 2018”, zegt schepen van Duurzaamheid Ben Desmyter (CD&V). “Het tweede luik bestond erin om te onderzoeken waar zonnepanelen mogelijk waren op stadsgebouwen. Enerzijds moet het dak sterk genoeg zijn om zonnepanelen te dragen en anderzijds moet er ook voldoende verbruik zijn. We hebben dus onderzocht wel gebouwen in aanmerking komen. Daaruit is gebleken dat OC De Croone in Proven en OC Rookop in Reningelst niet in aanmerking komen. Uit de stabiliteitsstudie uit fase is gebleken dat het niet wenselijk is. Daarnaast is het ook gebleken dat sommige gebouwen ook te klein waren om met zonnepanelen te werken.”

In totaal kregen 10 stadsgebouwen zonnepanelen en dat is goed voor 589 panelen. De geschatte CO2-besparing per jaar is 29,17 ton in totaal. “In 2018 kreeg de bibliotheek De Letterbeek 80 panelen en het Jeugdcentrum De Kouter 140 panelen. Ook op het dak van OC Abele, D’ Hoge Schole (24 panelen), OC Krombeke, De Bampoele (17 panelen) en OC Roesbrugge, Karel de Blauwer (35 panelen) werden zonnepanelen geïnstalleerd. OC De Bollaard in Watou heeft nog geen zonnepanelen. Daarmee willen we nog even afwachten en kijken wat het jaarlijkse verbruik daar is”, legt schepen Desmyter uit. “Een ander gebouw die 35 zonnepanelen kreeg was het aanleunappartement ‘t Wingeroen. De Sportzone Poperinge kreeg er 64. Het Sport- & Recreatiebad De Kouter kreeg nog geen zonnepanelen. Ook daar willen we het verbruik afwachten. Ook bij het pas aangekochte Gasthof De Kring zal gekeken worden of zonnepanelen mogelijk zijn.”

De Stedelijke werkplaatsen Poperinge werden voorzien van 111 panelen en dat is goed voor 6,19 ton geschatte CO2-besparing per jaar. “Er is ruimte om nog meer zonnepanelen te plaatsen, maar er zal eerst gekeken worden wat 111 zonnepanelen kunnen betekenen. IBO Hopsakee Poperinge is bijgekomen in dit project door hun verhuis. Het gebouw werd uitgerust met 48 panelen. Het jeugdhuis De Kouter heeft nu 35 zonnepanelen. Uit onderzoek is gebleken dat het jeugdhuis een groot verbruik heeft, maar het dak is niet geschikt voor zonnepanelen. Hun 35 zonnepanelen liggen op het dak van jeugdcentrum De Kouter, die er vlak naast ligt, en zijn verbonden met het jeugdhuis.”

De investering kwam tot stand met de steun van de provincie West-Vlaanderen, die 100.000 euro bijdroeg als ondersteuning van een lokaal klimaatproject. “In totaal gaat het om een investering van 230.000 euro. Als stadsbestuur willen we ons patrimonium zo duurzaam mogelijk maken. We zetten met de installatie van de zonnepanelen in op de duurzaamheid en energiezuinigheid. We realiseren daarmee ook de doelstelling beschreven in het burgemeesterconvenant, namelijk CO2-reductie.”