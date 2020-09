Zone 30 schoolomgeving Roesbrugge wordt permanent Laurie Bailliu

01 september 2020

16u41 0 Poperinge De tijdelijke zone 30 in de schoolomgeving verandert in een vaste zone 30.

In Roesbrugge is een tijdelijke zone 30 van kracht in de schoolomgeving. Die zone 30, begrensd door Krekelstraat 1, Prof. Rubbrechtstraat 57 en Prof. Rubbrechtstraat 70A verandert in een vaste zone 30. De gemeenteraad keurde een aanvullend reglement goed in de gemeenteraad.