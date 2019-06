Zomerse Parkconcerten vanaf 4 juli LBR

25 juni 2019

Het Burggraaf Frimoutpark wordt ook dit jaar de uitvalsbasis voor de zomerse Parkconcerten. Op 4 juli trappen The Pink Band & The Covrettes de parkconcerten op gang.

In de maanden juli en augustus organiseert Poperinge zes gratis muzikale avonden met ook talent van eigen bodem. Het Burggraaf Frimoutpark vormt hiervoor opnieuw de ideale locatie. Op 4 juli staat de eerste van zes parkconcerten gepland. Deze keer geen twee bands na elkaar, maar wel twee bands samen op het podium: The Pink Band & The Covrettes.

In juli staan er nog drie parkconcerten op het programma. In het kader van ‘Vlaanderen Feest!’ staan Edward en de West-Vlaamse Grafgravers op 11 juli op het podium. Op 18 juli is er MC Deevie & De Kappiting en Tricklebolt. Op 25 juli staan MOA en Ze Quaffeurz op het podium. In augustus kan je nog twee avonden genieten van gratis concerten in het park. De winnaar van de Facebookwedstrijd Moona Lissa, The Tubs, Sons Saucisses en Sindicato Sonico staan op het programma voor de parkconcerten op 8 en 22 augustus. De parkconcerten starten telkens om 20 uur. Aan de bar en het eetstandje kan je de honger stillen en de dorst lessen.