Zomerse fietstochten en zoektochten in Poperinge LBR

07 juni 2019

18u13 0 Poperinge De zomerse agenda in Poperinge staat goed gevuld. Er valt heel wat te beleven, zowel sportief als ontspannend. Wandel- en fietstochten, zoektochten en genieten van de streekproducten.

Iedere woensdag van juli en augustus zijn er zomerse fietstochten. “Een gids neemt je mee op pad voor een tocht van dertig kilometer. Bij een aantal haltes krijg je uitleg over het thema van die dag. Tijdens een namiddag staat de nieuwe Westhoek KD-route voor kinderen in de kijker”, klinkt het bij Toerisme Poperinge. Om zeker te zijn van een plaatsje schrijf je je best op voorhand in. Elke fietstocht start aan de dienst Toerisme. De thema’s voor deze zomer zijn:

• WO I: 10 juli & 7 augustus

• Hop & bier: 17 juli & 14 augustus

• Couleur locale: 24 juli & 21 augustus

• KD-tocht: 31 juli

Zomerfietstocht

Deze zomer kun je ook opnieuw deelnemen aan de Westhoek zomerfietszoektocht. “De route loopt dit jaar door Poperinge, Alveringem en Vleteren. Onderweg kun je genieten van unieke halteplaatsen. Onderweg moet je de ogen wel goed open houden om de reeks foto’s op je deelnameformulier in de juiste volgorde te plaatsen.” Je deelnemingsformulier kan je afhalen bij Toerisme Poperinge, Toerisme Alveringem of Toerisme Vleteren.

Huifkartochten

De huifkartochten, die starten aan het Hopmuseum, vinden plaats op woensdag 10 en 17 juli en op woensdag 21 augustus, telkens van 13.30 tot 17.30 uur. De deelnemers rijden met paard en kar naar een hopbedrijf. Daarna gaat de tocht verder naar een boerderij voor een vieruurtje en speelplezier. Vooraf inschrijven is aan te raden. In de deelgemeentes worden ook avondwandelingen door het dorp georganiseerd. “Iedere zaterdagavond van juli en augustus kun je gaan stappen. Een gids neemt je mee voor een avondwandeling vanuit het dorp. De wandeling van vijf kilometer start met leuke anekdotes en verkent vervolgens de landelijke omgeving rond de dorpskern. De tochten starten om 19.30 uur aan de kerk van het dorp.” Vooraf inschrijven is aan te raden.

• Haringe: 13 juli

• Krombeke: 20 juli

• Roesbrugge: 27 juli

• Abele: 3 augustus

• Proven: 10 augustus

• Watou: 17 augustus

• Reningelst: 24 augustus