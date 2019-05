Zomerleesterras in bibliotheek LBR

30 mei 2019

11u34 1 Poperinge De Poperingse bibliotheek ‘De Letterbeek’ pakt deze zomer opnieuw uit met hun zomerleesterras. Elke zomerse dag kun je er terecht om rustig te lezen tijdens de openingsuren van de bib.

Ook dit jaar is het terras van de Poperingse bibliotheek ‘De Letterbeek’ toegankelijk om tijdens een zonnige dag een krant, tijdschrift of boek te lezen in een verrassend groen decor. Heel de zomer kun je er langsgaan om te genieten. Elke vrijdagnamiddag zorgt de bibiotheek bij mooi weer voor extra sfeer, onder meer met zelfgemaakte limonade en een muziekje. Het is de tweede keer dat de bib uitpakt met een leesterras. Het is een plaats waar mensen rustig kunnen lezen. Van 3 juni tot en met 31 augustus kun je naar het zomerleesterras tijdens de openingsuren van de bibliotheek.