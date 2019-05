Zomerbier ‘Extra 4 Editie 2019’ van brouwerij St.Bernardus nu beschikbaar LBR

21 mei 2019

17u42 0 Poperinge Brouwerij St. Bernardus in Watou heeft met ‘Extra 4 Editie 2019’ weer tijdelijk een van zijn oudste bieren op de markt gebracht. Door de groei zoeken de brouwers ook extra collega’s.

In de zomer van 2014 bracht de brouwerij een van de oudste St.Bernardusbieren terug op de markt. “Toen de brouwerij werd opgericht in 1946 om de bieren van de Trappistenabdij van Westvleteren te brouwen en te commercialiseren, kreeg de brouwerij vier recepten: Abt 12, Prior 8, Pater 6 en Extra 4. Deze laatste werd hoofdzakelijk gebrouwen voor eigen consumptie”, weet marketing medewerker Pieter Verdonck. “In de jaren ’70 werd de productie stilgelegd omdat de stijl ‘enkel’ uit de mode was geraakt. Single of enkel is de basis van alle trappisten- en abdijbieren. Nadien werden de Dubbel en nog later de Tripel aan het rijtje toegevoegd. In de zomer van 2014 besloten we het bier terug op de markt te brengen en zo het gamma te vervolledigen”, gaat Verdonck verder. “Sindsdien is de jongste telg uit de St.Bernardusfamilie niet meer weg te denken uit ons gamma.”

‘Extra 4’ wordt maar één keer per jaar gebrouwen voor de zomermaanden. “’Extra 4' is een klassieke Single, boordevol karakter en smaak, gebrouwen met meer hop dan gebruikelijk voor een St.Bernardusbier. Opvallend is het laag alcoholgehalte (4,8%). Wie denkt dat een bier met een laag alcoholpercentage ook een minder krachtig aroma zal hebben, zal bedrogen uitkomen. Uniek, verfrissend en dorstlessend. Op onze website vind je trouwens een recept voor rilette van kip met Extra 4 ”, besluit Pieter.

Collega’s gezocht

“Door de gestage groei van de brouwerij zijn we ook op zoek naar een aantal nieuwe collega’s: een chef-kok en zaalmedewerker voor Bar Bernard, een chauffeur, verschillende jobstudenten voor labowerk deze zomer en voor ons Guesthouse Brouwershuis en ten slotte ook een event- en commercial assistent die mee moet helpen aan de opstart van de brouwerij als meeting- en eventlocatie.”

Alle vacatures vind je op www.sintbernardus.be/nl/inthepicture/vacatures.