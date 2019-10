Zoek de verschillen: klasgenoten houden reünie na 25 jaar LBR

25 oktober 2019

16u06 0 Poperinge Deze dames zaten in het zesde leerjaar samen op de schoolbanken in Sint-Benedictus in Poperinge en dan hebben we het over het jaar 1994. Na 25 jaar zagen ze elkaar terug.

Na 25 jaar besloten Griet Lobeau, Fien Hauspie en Barbara-Ann Vandermarliere om hun klas van het zesde leerjaar uit Sint-Benedictus in Poperinge samen te brengen en terug te duiken in de tijd. “We vonden alle meisjes terug. Alle meisjes inderdaad, want 25 jaar geleden zaten meisjes en jongens nog niet samen in de klas. In totaal konden we met 10 genieten van een hele fijne avond”, vertelt Griet Lobeau.

Vanuit alle hoeken van het land kwamen de dames samen: Antwerpen, Peer, Mechelen, Vleteren, Dranouter,... “Iedereen had wel een oud souvenir bij. Een oude poëzie, een vriendenboek, een klasfoto’s, foto’s van verjaardagsfeestjes... Tal van mooie herinneringen kwamen weer naar boven. Het werd een onvergetelijke avond en één ding staat vast: volgend jaar spreken we opnieuw af.”