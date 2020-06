Zoek de geknoopte zakdoek om dementie bespreekbaar te maken Laurie Bailliu

25 juni 2020

13u37 0 Poperinge Poperinge pakt uit met een zoektocht om dementie bespreekbaar te maken. Tijdens deze zomermaanden kan je wekelijks een verstopte, geknoopte zakdoek vinden in Poperinge of een van de deelgemeentes.

Stad Poperinge pakt tijdens deze zomermaanden uit met een zoektocht waarbij het dementie bespreekbaar wil maken. “Probeer de locatie van de zakdoek uit te vissen, maak zen leuke foto en deel die op de sociale media met de hashtag #DementievriendelijkPoperinge”, zegt stad Poperinge. “Elke woensdagnamiddag in juli en augustus krijg je via de sociale media van Poperinge een kleine tip, met foto over waar de geknoopte zakdoek zich die dag bevindt. Zoek de locatie van de foto, neem een toffe selfie of foto en deel die via de sociale media met de hashtag #DementievriendelijkPoperinge. Vergeet je bericht niet openbaar te publiceren zodat anderen het kunnen zien. Wie als eerste de geknoopte zakdoek vindt, kan direct een lekkere verrassing mee naar huis nemen! Ook de leukste/origineelste/zotste foto wordt in september beloond! Doe mee door je foto via het deelnameformulier op te laden. Kinderen zijn zeker welkom! Voor de allerkleinsten zorgen we alvast voor een leuk verhaal dat meer uitleg geeft over het waarom van de knoop in een zakdoek.”

Er heerst nog steeds een negatieve beeldvorming omtrent ‘dementie’ en de ziekte is te weinig gekend onder de bevolking, daarom wil de stad dementie bespreekbaar maken. “Velen denken vaak dat dementie enkel vergeten is, maar het is nog zoveel meer. Het taboe blijft bestaan en mensen weten vaak niet hoe ze met dementie moeten omgaan. Mantelzorgers hebben nood aan steun, een luisterend oor of gewoon ‘ongegeneerd’ naar de winkel kunnen gaan met hun partner met dementie. Te vaak krijgen ze nu nog ‘rare’ blikken. De werkgroep ‘dementievriendelijk Poperinge wil haar steentje bijdragen om dementie bespreekbaar te maken. En via verschillende initiatieven het taboe rond dementie te doorbreken en de kennis over dit thema te vergroten. Naast deze wedstrijd plant de werkgroep in september nog een ‘dementievriendelijke wandeling’. Meer informatie daarover volgt.”