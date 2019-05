Zo werd er gestemd in Poperinge LBR

26 mei 2019

23u04 0 Poperinge Alle stemmen zijn geteld in Poperinge. De partij CD&V blijft de grootste in zowel de Kamer als het Vlaamse Parlement. Vlaams Belang stijgt opvallend en is telkens de tweede grootste partij.

Alle stemmen zijn geteld in kanton Poperinge. Voor de Kamer staat CD&V, van schepenen Loes Vandromme en Ben Desmyter, met 23,1% (-0,1%) bovenaan. Vlaams Belang, de partij van gemeenteraadslid Martine Vanbrabant, stijgt met 15,7%. Daarmee eindigen ze op 20,3%. Open VLD, van gemeenteraadslid Sabien Lahaye-Battheu en Bram Meeuw, sluit de top drie af met een daling van 6,8%. Dit resulteert in een eindtotaal van 16,8%. N-VA, van gemeenteraadslid Jan Van Bruwaene, verliest 5,7% en eindigt op 16,0%. Sp.a, van gemeenteraadslid Jurgen Vanlerberghe (Samen) heeft 13,2% en verliest 3,3%. Groen heeft 6,7% (+0,04%) en PVDA 3,1% (+2,0%).

Voor het Vlaamse Parlement zien de cijfers er als volgt uit in Poperinge. CD&V staat op kop met 30,4% (+1,0%). Vlaams Belang volgt met 20,4% en dat betekent een stijging van 15,3%. Open VLD neemt plaats 3 in met 15,4% (-1,2%). Een daling van 11,4% is de uitkomt voor N-VA en eindigt op 14,1%. Sp.a klokt af op 9,9% en daalt 3,7%. Groen eindigt met 5,9% (-0,8%) en PVDA met 2,9% (+1,6%).