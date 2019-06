Zo moeten de 120 appartementen op Vroonhofsite eruitzien LBR

11 juni 2019

18u06 14 Poperinge Op de Vroonhofsites komen er in de toekomst 120-tal appartementen, winkelruimtes en een ondergrondse parkeergarage. Pascal Surmont van Belmont Properties gaat aan de slag met het project. Hoe het complex er in de toekomst zal uitzien? We trakteren je alvast op de simulatiebeelden.

De Vroonhofsite ligt in volle stadscentrum en biedt heel wat mogelijkheden. Volgens burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) wordt het één van de belangrijkste projecten van de komende jaren. Projectontwikkelaar Kern Development uit Beveren-Roeselare en Belmont Properties (Finis Terrae) uit Oostduinkerke verkregen een omgevingsvergunning voor de bouw van appartementen, winkelruimtes en een ondergrondse parkeergarage. Deze plannen staan los van de plannen die de stad maakt voor de Vroonhofsite.

Pascal Surmont van Belmont Properties kijkt uit naar dit grootschalige project. In totaal zal het project ongeveer 120 appartementen met zich meebrengen. Architectenbureau Johan Debrabander bvba bracht het nieuwbouwproject ‘Devine’ op de Vroonhofsite in beeld via simulatiebeelden. “Het worden pareltjes om in te wonen. Ik was onmiddellijk verkocht toen ik het pand zag, dus ik wil zo vlug mogelijk aan de slag”, zegt Pascal. “Het is een prachtig pand met zicht over Poperinge, op wandelafstand van de Grote Markt. De toekomstige parksite, aan de kant van het Vroonhof, wordt ook zeker een meerwaarde.” De voorzijde van het complex zal zich aan de Ieperstraat bevinden. “Er komen 4 à 5 winkelruimtes op het gelijkvloers. Met uiteraard etalages in de Ieperstraat. Elk pand kan ook samen gebruikt worden. Het gelijkvloers kan eigenlijk volledig als winkel gebruikt worden. Momenteel tonen enkele ketens interesse in de koop of huur van de ruimtes.”

De 120 appartementen worden vooral woonappartementen van 90 m² tot 140 m², bewoonbaar zonder terras. “Er zijn zowel appartementen voor gezinnen, koppels, alleenstaanden… Er zijn ook enkele studio’s die wat kleiner zijn, 70 m² tot 75m²”, zegt Pascal Surmont. “Bij elk appartement hoort een terras. In de tijd dat we zijn, is het bijna onmogelijk om nog een appartement te verkopen zonder terras. Elk appartement is ook voorzien van verwarming door middel van individuele warmtepomp, vloerverwarming en superisolerend hoogrendementsglas. Een appartement van 130m² heeft dan bijvoorbeeld 3 slaapkamers, 2 badkamers en 2 terrassen. Enkele appartementen vonden al een eigenaar. Er zijn appartementen vanaf 135.000 euro. Uiteraard is de verkoopprijs afhankelijk van de grootte van het appartement.”

Stad Poperinge zal de doorgang verwerven van de Ieperstraat naar het Rekhof. “Enerzijds voor de bewoners, maar anderzijds ook voor de hulpdiensten.” Een ondergrondse parking behoort ook tot de plannen van Pascal. “De ondergrondse parking komt er, want elk appartement heeft de mogelijkheid om een berging of parkeerplaats in de ondergrondse parking erbij te kopen.”In oktober hoopt Pascal te kunnen starten met zijn project op de Vroonhofsite. “Enkele panden staan nog niet leeg, dus daar wachten we nog even op. De bouw zelf zal voor het voorjaar zijn.”

Interesse in een appartement op de Vroonhofsite? Meer informatie kan je verkrijgen bij vastgoedmakelaar Era. Op zaterdag 29 juni wordt er een infomoment georganiseerd in Hotel Palace, Ieperstraat 34, van 9 uur tot 12 uur.