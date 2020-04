Zitdagen belastingaangifte

gaan niet door Laurie Bailliu

14 april 2020

17u06 0 Poperinge De zitdagen in Lokaal Dienstencentrum De Bres gaan niet door wegens de coronacrisis.

De zitdagen belastingaangifte van april in Lokaal Dienstencentrum De Bres gaan door de coronacrisis niet door. Dat liet de FOD Financiën weten. Het wil de veiligheid van de belastingplichtigen, haar personeel en medewerkers garanderen. De FOD Financiën blijft zijn dienstverlening en het goede verloop van de indiening van de aangiften verzekeren.

Zo zullen veel belastingplichtigen een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ ontvangen en niets moeten doen als hun gegevens juist en volledig zijn. Via Tax-on-web zullen belastingplichtigen zoals gebruikelijk hun aangiften kunnen indienen (of hun voorstel van vereenvoudigde aangifte kunnen wijzigen). Wie hulp nodig heeft om zijn aangifte in te vullen, kan vanaf mei telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer dat op je aangifte staat.