Zevental kinderen geëvacueerd na brandje in crèche Alexander Haezebrouck

02 april 2020

12u47 0

In een crèche langs de Kruisbooglaan in Poperinge brak vanmorgen omstreeks 9.45 uur brand uit in de keuken. De kinderen, een zevental, werden geëvacueerd en overgebracht naar een andere crèche. De brandweer snelde ter plaatse, maar toen ze arriveerden had de zaakvoerster zelf al het vuur geblust met een poederblusser. De brand was ontstaan in de dampkap zelf door een technisch defect. Niemand raakte gewond, enkel de dampkap ging verloren. De crèche bleef donderdag noodgedwongen gesloten.