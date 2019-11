Zeven mensen naar ziekenhuis na zware klap langs de Lokerseweg VHS

09 november 2019

13u29 0 Poperinge De hulpdiensten rukten zaterdagvoormiddag uit voor een spectaculair ongeval in de Poperingse deelgemeente Reningelst. Twee auto’s botsten er, één kind moest worden bevrijd door de brandweer. Zeven mensen werden naar het ziekenhuis gebracht maar geen van hen is er erg aan toe.

Het ongeval gebeurde rond half elf langs de Lokerseweg in Reningelst. Een vrouw uit Nieuwkerke die uit de richting van het centrum kwam, verloor in een scherpe bocht naar rechts de controle over het stuur. Haar Renault Clio ging aan het tollen. De bestuurder van een auto met Franse nummerplaat die uit de andere richting kwam, kon een ongeval niet vermijden. Hij botste met zijn Mercedes in de rechterflank van de tollende personenwagen.

Knaap gekneld

De klap was bijzonder hevig. De Mercedes belandde met de neus in de gracht, de Clio bleef in het midden van de rijweg staan. In dat laatste voertuig zat een jonge passagier, een neefje van de bestuurster, gekneld met zijn benen. De brandweer moest de jongen bevrijden uit z’n benarde positie. Hij raakte niet zo heel zwaargewond. In de andere wagen zat een gezin uit Frankrijk: vader, moeder en drie kinderen, waaronder een boreling. Enkelen van hen liepen lichte verwondingen op. De zeven mensen die betrokken waren bij het ongeval werden allemaal naar het ziekenhuis overgebracht. Daarvoor werden drie ambulances ingezet. Door het ongeval was de Lokerseweg plaatselijk een hele tijd afgesloten voor alle verkeer.