Zesdejaarsstudenten organiseren modeshow met transgenders: “Want iedereen is mooi op z’n eigen manier” Laurie Bailliu

26 februari 2020

16u11 0 Poperinge De zesdejaarsstudenten Lotte Wyffels en Zoë Verhaeghe organiseren een modeshow met transgenders in het kader van hun eindwerk. Ze willen zo het stigma rond het thema opheffen. “In onze maatschappij worden transgenders nog niet overal aanvaard. Wij laten zien dat iedereen mooi is op zijn eigen manier”, zeggen Lotte en Zoë.

Momenteel werken Lotte Wyffels (17) en Zoë Verhaeghe (18) hun zesde middelbaar Sociale Technische Wetenschappen in het Onze-Lieve-Vrouwe instituut in Poperinge af. Voor hun eindwerk werken ze rond het onderwerp ‘transgenders’. “Wij vinden dat er in de maatschappij nog heel veel heisa is over transgenders”, legt Zoë Verhaeghe uit. “Nu durven stilaan steeds meer mensen zich te uiten, maar het stigma blijft groot.”

Consulatie

Lotte en Zoë zetten daarom transgenders in de kijker met een modeshow. “Zo tonen we aan dat er niets mis is met een beetje anders zijn.” Intussen zijn ze er al in geslaagd om kandidaten te vinden. “We hebben al 5 mensen gestrikt die open staan voor ons project. Het leuke is dat ze uit diverse omgevingen komen. Zo hebben we iemand uit Gent, die vroeger in Poperinge woonde. We vinden het mooi dat ze zich willen openstellen, want we beseffen dat dit niet gemakkelijk is voor hen”, vult Zoë aan. “Ze vinden het op hun beurt tof dat we onze geïntegreerde proef over transgender personen maken.”

Genderteam

Deze krokusvakantie trokken Zoë en Lotte naar het UZ Gent waar ze met transgender Yasmine een consultatie bij professor Gunther Heylens bijwoonden. De professor heeft heel wat kennis over genderdysforie, het gevoel dat je in het verkeerde lichaam geboren bent. “Dit was voor ons heel interessant. Op deze manier ontdekten we dat het genderteam van UZ Gent de laatste jaren heel wat is uitgebreid. Dat was ook nodig, want momenteel staat er een 600-tal mensen op de wachtlijst om een transitie te ondergaan. Wat in onze ogen een enorm aantal is. Dankzij Yasmine zijn we opnieuw een ervaring rijker.”

Trans Modeshow

De Trans Modeshow zal plaatsvinden op 27 maart 2020 in het Pensionaat, Abeleplein 8a in Abele. De deuren gaan open om 19 uur. De modeshow start om 19.30 uur stipt. De inkom is ook gratis. “We zijn de eigenaar van het Pensionaat, Luc Deprez, dankbaar dat we deze locatie mogen gebruiken. De kledij die wordt getoond, komt van JBC in Ieper en van Jordy Goussey, een oud-leerling Mode uit het OLVI. Hij maakte eerder een collectie die zowel mannen als vrouwen kunnen dragen. We kregen hulp van Fanny Caulier, leerkracht mode in onze school. Een vriendin van Lotte studeert schoonheidsspecialiste en verzorgt de make-up van de modellen”, zeggen Lotte en Zoë. Meer informatie via het Facebookevenement ‘Trans Modeshow’.