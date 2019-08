Zesde editie MTB- Cyclo De Lovie LBR

22 augustus 2019

14u08 0 Poperinge Op 8 september 2019 organiseren werknemers en sympathisanten van De Lovie vzw de 6e editie van MTB-Cyclo De Lovie. De opbrengst gaat naar waterrecreatie op de vijver van het kasteeldomein.

De start en aankomstzone van de MTB-Cyclo De Lovie is voorzien op het kasteeldomein De Lovie, Krombeekseweg 82 in Poperinge. Het evenement wordt georganiseerd op vrijwillige basis door werknemers en sympathisanten. De MTB-tochten bestaan uit vier afstanden: 35, 45, 55 en 70 km met passages door de Helleketel- en Galgebossen. Voor de Cyclo-tocht kan je kiezen uit 50, 70 en 90 km. Dames kunnen punten sprokkelen voor de Ladies Cycling Tour.

“De volledige opbrengst gaat dit en het komende jaar naar waterrecreatie op de vijver van het kasteeldomein zodat de bewoners op een veilige manier kunnen genieten van deze prachtige plek”, zegt Angie Verbrigghe van De Lovie.

Met een hapje en een drankje kan er nagepraat worden over de toch. Een West-Vleteren van 12° staat op de drankkaart. Meer info bij via marc.lazeure@telenet.be (MTB) of pieter.stragier@delovie.be (CYCLO) of via www.mtb-cyclo.be.