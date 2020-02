Zes dames starten vtbKultuur op in Vleteren Laurie Bailliu

27 februari 2020

16u49 0 Poperinge VtbKultuur Vleteren is de nieuwste afdeling van vtbKultuur Vlaanderen. De vereniging werd op vraag en initiatief van de gemeente. Zes Vleterse dames zetten hun schouders onder dit project.

VtbKultuur Vleteren heeft als doel cultuur in al haar vormen voor iedereen toegankelijk te maken. De vereniging is een nieuwe afdeling van vtbKultuur Vlaanderen. “vtbKultuur Vleteren werd opgericht op vraag en initiatief van de gemeente om als versterking van de dienst cultuur en toerisme de culturele en landelijke troeven van onze gemeente mee in de kijker te zetten”, zegt Marleen Lebbe. Samen met Ingeborg Sohier, Hilde Hauspie, Gerda Goubeir, Vienna Depuydt en Carine Parent maakt ze deel uit van vtbKultuur Vleteren.

“Ieder van ons is op een of andere manier cultureel actief, hetzij als vertelster, als gids, bezig met poëzie of in een vereniging en we zijn fier op onze gemeente. Op die manier werden we ook aangesproken of we ons wilden engageren in een vtbKultuurgroep. We hopen met ons enthousiasme Vleteren glans te geven op de culturele kaart.”