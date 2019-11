Zaalvoetbalploeg sponsoren? Koekjes kopen! LBR

Poperinge Zaalvoetbalploeg The EaGoals verkopen zelfgemaakte koeken gemaakt door hun speler én bakker Ulrik Ref. Het lijkt hen de ideale manier om sponsoring op te halen voor de ploeg.

Een paar goede vrienden hebben samen de zaalvoetbalploeg ‘The EaGoals’ opgericht. “Om wat geld in de kassa te krijgen, verkopen we zelfgemaakte chocoladekoekjes”, zegt kapitein Gauthier Verhaest (18). “De koeken werden gemaakt door Ulrik Redouane. Hij is onze speler, maar hij is ook een bakker. We hebben koeken gekozen, omdat we eerst eens wilden testen hoeveel we zouden verkopen. We hadden geluk dat we in onze ploeg een bakker hadden om de koeken te bakken. Omdat we zelf bakken kost het niet veel geld. Goed nieuws, want onze ploeg heeft niet veel geld.”

Voor één verpakking betaal je 4,50 euro. “Daarin zitten 5 heerlijke zelfgemaakte koekjes met chocolade. Ook op de vrijdagsmarkt zal je ons kunnen terugvinden. De datum zullen we laten weten op de Facebookpagina.” De koekenverkoop begint vanaf 29 november tot 15 december. Meer informatie over de koekjesverkoop vind je op www.facebook.com/events/426498744658993/.