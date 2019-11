Ypres Historic Regularity 2019 verboden op Poperings grondgebied: “Organisatie voldoet niet aan voorwaarden” LBR

25 november 2019

21u24 0 Poperinge De Ypres Historic Regularity 2019 mag dit weekend niet op Poperings grondgebied plaatsvinden. Dat heeft burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) gemeld tijdens de gemeenteraad op maandagavond. De organisatie zou niet voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden.

De tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de ‘Ypres Historic Regularity 2019’ op 29, 30 november en 1 december 2019 stond op de agenda van de gemeenteraad op maandagavond in Poperinge. Voorgesteld werd goedkeuring te hechten aan een tijdelijk reglement naar aanleiding van onder meer beperkingen op de ambulante activiteiten, onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg, verbod van bezit en verkoop van dranken in blik, landen en opstijgen van drones.. Nog voor de stemming kwam burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) tussen. “Een stemming is eigenlijk niet nodig. Op ons grondgebied was een gewone rit “Regularity” gepland en twee ritten op een afgesloten parcours op een stuk parcours van een gewone rally. Deze wedstrijd werd in onduidelijke omstandigheden uitgewerkt. Het voorlopige machtigingsbesluit dateert al van 28 augustus. Alle noodzakelijke documenten dienden ingediend te worden voor 24 oktober. Een deel van de verplichte documenten werden ons maandag laatstleden bereikt en dat was toen al drie weken te laat. Een aantal voorwaarden zijn op vandaag nog steeds niet voldaan onder meer een lijst met stewards en plaatsbeschrijving. Daarnaast werden er geen bewonersbrieven verdeelds”, sprak burgemeester Dejaegher.

“Een Regularity staat voor de beste gemiddelde tijd voor een parcours in de plaats van het snelste parcours. De discussie is er hierover of dit al dan niet onder de rallyregelgeving valt. Alle vergaderingen kwamen daarover ook te laat. De informatie bleek ook nogal dubbel en minstens geminimaliseerd te zijn volgens de aanwezige commissaris. Ik wens het veiligheidsrisico met bijhorende overlast voor de bewoners niet te nemen. Heuvelland verbiedt deze wedstrijden zelfs automatisch. Vorig jaar was er een gelijkaardige onverdunde wedstrijd moet nogal wat klachten van overlast in diverse gemeenten. De politieverordening wordt dan ook geweigerd.”