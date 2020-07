Xavier Truant ontwerpt illustratie voor nieuwe bibliotheekkaart Laurie Bailliu

09 juli 2020

16u27 0 Poperinge Het bibliotheeksysteem van de meeste bibliotheken kreeg in het voorjaar een upgrade. Voor nieuwe leden van de bibs betekent dit ook dat ze een nieuwe lidkaart krijgen. Illustrator Xavier Truant maakte het ontwerp hiervoor.

De bibliotheken werken met een lokaal of provinciaal bibliotheeksysteem. Vandaag is Wise het centraal bibliotheeksysteem voor Vlaanderen en Brussel. Wise maakt het in de toekomst makkelijker voor bibliotheken uit een regio om samen te werken. “De bibliotheken van Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke hebben een jarenlange traditie van samenwerken onder de noemer Biblio7. Aan illustrator Xavier Truant, geboren in Poperinge, werd gevraagd die samenwerking in een illustratie te gieten. De illustratie bevat herkenbare elementen uit iedere bib, bijvoorbeeld het gebouw, en de gemeente, bijvoorbeeld heuvels. De vormgeving van de bibliotheekkaart gebeurde door Katelijne Demuelenaere van Design Sense uit Ieper”, zegt Rosita Boussemaere, algemeen coördinator CO7. “Aan de lidkaart kan het lidmaatschap van meerdere bibliotheken uit de regio gekoppeld worden. Het blijft ook mogelijk je lidmaatschap te koppelen aan je e-ID. Bestaande leden kunnen hun huidige bibkaart blijven gebruiken.”