Winter in Poperinge opent vrijdag met ijspiste, rupsbaan, winterkiosk en chalets

11 december 2019

17u01 0 Poperinge De Grote Markt in Poperinge lijkt steeds meer op een kerstdorp. Op vrijdag 13 december opent Winter in Poperinge. Blikvangers zijn een ijspiste, rupsbaan, winterkiosk en chalets op de Grote Markt.

Van 13 december tot en met 5 januari wordt de Grote Markt ondergedompeld in kerstsfeer tijdens ‘Winter in Poperinge’. Zoals elk jaar staat er een unieke attractie op de pui van het stadhuis. “We kozen voor een nostalgische rupsbaan uit 1921, die voor het eerst naar de Westhoek komt”, zegt centrummanager Florentien Lahoutte. “De chalets op de kerstmarkt worden opnieuw uitgebaat door Poperingse verenigingen of goede doelen. Daarnaast is er ook een overdekte ijspiste en een Winterkiosk waar allerlei (lokale) artiesten hun opwachting zullen maken.”

Volgende verenigingen zullen tijdens Winter in Poperinge een chalet uitbaten: KFC Poperinge, vzw Keikoppencarnaval, Curieus, Moeder Bladluis, The Frontliners, Boksclub Poperinge, BBC Poperinge, WTC Hoppeland en Tomac Team.

