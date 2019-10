Winnaars derde editie fietszoektocht Westhoek LBR

18 oktober 2019

14u48 0 Poperinge In de Westhoek mochten de winnaars van de zomerfietszoektocht hun prijs in ontvangst nemen. Tussen 30 mei en 30 september namen ze deel aan de derde editie van de wedstrijd. De fotozoektocht nam de deelnemers mee langs Poperinge, Vleteren en Alveringem.

De 3de editie van de zomerfietszoektocht was een samenwerking tussen de diensten voor Toerisme van Poperinge, Vleteren en Alveringem. Samen stippelden ze een traject van 45 kilometer uit waarlangs fietsers de mooiste plekjes van het hoppeland in de Westhoek ontdekten. De deelnemers moesten onderweg verschillende foto’s in de juiste volgorde plaatsen.

In totaal werden er 1.160 deelnemingsformulieren ingediend en dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. 967 fietsers slaagden in de opdracht en daaruit werden dan weer 17 winnaars geloot. De deelnemers maakten kans op een luxe verblijfsarrangement voor 2 personen, een overnachting in de regio of één van de 15 restaurantcheques. Katrien Constandt uit Izegem sleepte uiteindelijk de eerste plaats in de wacht en won zo het luxe verblijfsarrangement. Kristof Worm uit Proven eindigde op plaats twee en kreeg een overnachting cadeau.