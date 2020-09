Win een elektrische fiets tijdens de week van de mobiliteit Laurie Bailliu

08 september 2020

Poperinge Stad Poperinge organiseert verschillende acties om duurzame en veilige verplaatsingen te stimuleren voor de Week van de Mobiliteit.

In heel Vlaanderen is er van 16 tot en met 22 september de Week van de Mobiliteit. Op donderdag 17 september, Car Free Day, wordt het Poperingse stadspersoneel extra aangemoedigd om zonder auto naar het werk te komen. Elk deelnemend personeelslid krijgt een ontbijtpakket om de werkdag goed in te zetten. Op vrijdag 18 september is er Strapdag voor de scholen. Het stadsbestuur roept alle leerlingen van het basisonderwijs, hun ouders en leerkrachten op om zo veel mogelijk op een duurzame manier naar school te gaan. Elke school krijgt een vijftal prijzen, fietsaccessoires en boekenbonnen, om onder de deelnemende leerlingen te verloten. De stad organiseert ook een Pop.pas-actie in samenwerking met de vzw Centrummanagement en fietshandel De Cyclist. Wie tussen 16 en 22 september de Pop.pas scant en 25 Pop.punten inruilt, maakt kans op een elektrische fiets of één van de vijf fietshelmen of fietstassen met stadslogo.