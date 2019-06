Wij gingen proeven bij Hartig LBR

24 juni 2019

Afgelopen mei openden Bram Debacker (24) en zijn partner Jolien Rubrecht (28) het restaurant Hartig in de Gasthuisstraat. De vaste kaart wordt telkens aangevuld met een weeklunch, een maandmenu en suggesties.

In het restaurant Hartig is er plaats voor 42 hongerigen. Wanneer mijn man en ik willen reserveren om op vrijdagavond te gaan eten, is er jammer genoeg geen plaats meer. Aangezien er ook lunch wordt geserveerd, gaan we op een zaterdagmiddag. We worden onthaald door gastvrouw Jolien en we besluiten om plaats te nemen op het gezellige binnenterras waar er enkele tafeltjes staan.

Als aperitief kies ik een veilig glaasje cava en mijn man gaat voor zijn standaardglas picon. Leuk detail is dat er twee opties zijn. Er is een zoete picon gemaakt door Bram en Jolien creëerde de bittere picon. Terwijl het niet zozeer mijn man zijn smaak is, gaat hij voor de bittere picon van Jolien en dat valt verrassend in de smaak. Tijdens de aperitief worden we getrakteerd op een Hollands maatje met zure room en tomaat garnaal. Lekkere hapjes al moet ik voor de tomaat garnaal bedanken, omdat ik garnalen echt niet lust. Als enige zitten we buiten, maar gastvrouw Jolien komt regelmatig een kijkje nemen of alles naar onze zin is.

Tartaar van zalm (16 euro) en de suggestie van de dag carpaccio van limousin (17 euro) worden onze voorgerechten. De tartaar van zalm wordt mooi geserveerd en ziet heel lekker uit, maar ik ontdek onmiddellijk de garnalen die erop liggen. Ik verwijder ze zorgvuldig vooraleer ik aan het gerecht begin. De smaak van de tartaar, coquille, wasabi en citrus, is heel lekker. Het is luchtig en fris. Mijn man krijgt een goed gevuld bord van carpaccio van limousin en hij is onder de indruk van de lekkere vlees.

Ook zijn hoofdgerecht steak limousin (22 euro) met bearnaisesaus die geserveerd wordt met een slaatje en verse frietjes is een schot in de roos. De steak is heel zacht, volgens mijn man smelt het op de tong en de bearnaisesaus smaakt lekker vers. Dat de frietjes vers zijn smaken we onmiddellijk. Als voorgerecht koos ik voor de brasburger (17 euro) met spek, ei en kaas geserveerd met verse frietjes en een slaatje. Met de burger alleen kon ik mij meer dan genoeg vullen. Een grote vleeseter ben ik niet, maar de burger is echt heerlijk. Het is stevige brok vlees, maar lekker zacht en sappig.

Onze maaltijd sluiten we af met een kopje koffie en ik trakteer mezelf op een dame blanche (8 euro) om alles wat te laten zakken. Het is een restaurant waar we zeker zullen terugkeren. Het eten is er lekker, de bediening is goed en de prijs valt zeer goed mee.

Onze score:

eten: 8/10

bediening 8/10

comfort: 9/10

voorgerecht: 12 euro - 19 euro

hoofdgerecht: 14 euro - 31 euro

nagerecht: 5,5 euro - 10 euro

Gasthuisstraat 45 - 8970 Poperinge - 057 36 35 36 - info@restohartig.be

Resto Hartig is geopend op dinsdag van 18 uur tot 21 uur en op woensdag en donderdag van 11.30 uur tot 14 uur en van 18 uur tot 21 uur. Vrijdag en zaterdag kun je er eten van 11.30 uur tot 22 uur en op zondag van 11.30 uur tot 15 uur. Op maandag is het restaurant gesloten.