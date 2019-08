Wie wordt de Kei van Ondernemer? LBR

14 augustus 2019

19u44 0 Poperinge De Stedelijke Raad voor Lokale Economie organiseert dit jaar de tweede editie van “Kei van een Ondernemer”. Met deze wedstrijd wil de raad verdienstelijke Poperingse ondernemers in de kijker zetten. Op donderdagavond 5 september vindt de prijsuitreiking plaats bij Garage Duran.

In totaal worden op donderdag 5 september zes prijzen uitgereikt, elk binnen een eigen categorie. De zes categorieën zijn: Kei van een Starter, Kei van een Winkel, Kei van een Bedrijf, Kei van een Milieu Bewuste Ondernemer, Kei van Het Goede Leven en Lifetime Achievement. “In totaal ontving de Stedelijke Raad voor Lokale Economie meer dan 70 inzendingen binnen deze zes categorieën. Uit alle inzendingen werden door de jury – samengesteld uit een vertegenwoordiging van Unizo West-Vlaanderen, Voka West-Vlaanderen en het dagelijks bestuur van de Stedelijke Raad voor Lokale Economie – 50 genomineerden en 18 finalisten gekozen. Uit deze 18 finalisten werden de 6 winnaars reeds verkozen. De jury keek hierbij naar de vooropgestelde voorwaarden die per categorie vastgelegd werden in het wedstrijdreglement”, zegt deskundige lokale economie Florentien Lahoutte. Alle genomineerden kan je nalezen op de Facebookpagina van ‘Kei van een Ondernemer’.