Wie wint fietsmarathon: Reningelst of Westouter? LBR

05 juni 2019

16u00 0 Poperinge De fietsmarathon van het jaar staat weer voor de deur. Wie fietst dit jaar het meeste rondjes: Reningelst of Westouter?

Op zaterdag 22 juni vindt tussen 13 en 18 uur al voor de veertigste keer een fietsmarathon plaats. Vorig jaar trapte Westouter de meeste kilometers en won het van Reningelst. Het dorp dat het grootste aantal kilometers fietst, mag de eigen vlag uithangen bij de verliezers. In Reningelst nemen het Pastoorstraatcomité en clubhuis 3hoek die verantwoordelijkheid op zich, in Westouter kan Simon, uitbater van de Frontieren, rekenen op de steun van de Belcantovrienden. Elke deelnemer fiets zoveel mogelijk kilometers bijeen op een verkeersluw parcours tussen clubhuis 3hoek en De Frontieren. Elektrische fietsen zijn ook toegelaten.

Stempelkaarten zijn te koop aan de start bij clubhuis 3hoek of de Frontieren. Koop je de kaart in Westouter dan fiets je voor Westouter, koop je de kaart in Reningelst dan fiets je voor Reningelst. Een stempelkaart kost zes euro, waarvan telkens een euro naar het Kinderkankerfonds gaat.