Wie wint de Toerismetrofee 2019? LBR

13 februari 2020

15u36 0 Poperinge Begin maart opent Toerisme Poperinge het nieuwe toeristische seizoen 2020. Voor de 21e keer reikt de stad een trofee uit aan een persoon of een product die/dat zich verdienstelijk heeft ingezet voor het toerisme in de Hoppestad. Dat gebeurt tijdens de openingsavond waar het jaarprogramma van 2020 wordt toegelicht en even wordt teruggekeken naar 2019 .

“Met de oogst van de hopscheuten, start in Poperinge het nieuwe toeristische jaar. De eerste buitenactiviteiten zijn een feit, het Hopmuseum opent de deuren en de eerste warme zonnestralen zorgen voor een deugddoende wandeling. We kijken uit naar een jaar vol recreatief plezier en een goedgevulde agenda”, klinkt het bij de Dienst Toerisme. Wie meer wil weten over de activiteiten kan begin maart het nieuwe magazine afhalen in de dienst toerisme.

“Zonder de hulp de vele geëngageerde horecazaken, enthousiaste organisatoren, originele producten en gedreven gidsen kunnen de vele activiteiten niet waargemaakt worden. Daarom zet de stad graag iemand of een bedrijf in de kijker die/dat zich verdienstelijk heeft ingezet voor toerisme in Poperinge. Voorwaarden voor de genomineerden is dat een vereniging/bedrijf minstens tien jaar actief is op toeristisch vlak en personen minstens vijf jaar in Poperinge wonen.” De trofee is een beeld van kunstenares Nele Boudry. Ken jij een persoon, bedrijf of instelling, vereniging of product dat in aanmerking komt om de trofee in ontvangst te nemen? Bezorg dan voor 15 februari 2020 een brief met je motivatie in een gesloten enveloppe met daarop ‘Toerismetrofee 2019'. De envelop kan je bezorgen bij Toerisme Poperinge, Grote Markt 1, 8970 Poperinge.