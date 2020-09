Wie wil pop-up handelsruimte in de Poort tot Poperinge winnen? Laurie Bailliu

14 september 2020

16u42 0 Poperinge TPR zoekt gedreven ondernemers die in de Poort tot Poperinge dit najaar een pop-up willen openen. Het meest creatieve concept wint in het najaar van 2020 gedurende 3 maanden gratis een ruimte.

TPR is een familiebedrijf dat ruimtes verhuurt aan ondernemers. In Poperinge is het bedrijf de ontwikkelaar achter de Poort tot Poperinge, maar daarnaast verhuren ze er ook een bedrijvencentrum. “Wij verhuren voornamelijk atelier- en opslagruimtes, maar hebben er ook enkele handelsruimtes ter beschikking. Momenteel hebben we een lege handelsruimte op een mooie locatie in Poperinge. In plaats van deze ruimte leeg te laten staan, ontstond het idee om er iets positief mee te doen ter ondersteuning van iemand en de lokale economie in deze Covid-tijden”, zegt Madice Behaegel van TPR.

“Covid heeft momenteel een grote impact op startende ondernemers. Vandaar dat we deze actie hebben opgestart waarbij we een ondernemer graag de kans willen geven om gratis een ruimte voor 3 maanden ter beschikking te stellen. Vanwege de locatie van deze ruimte kan de ondernemer genieten van een mooie publiciteit in de regio. Daarnaast is men omringd door diverse ondernemers wat ook voor een boost kan zorgen. Of omgekeerd, een nieuwe ondernemer op de site geeft ook een boost aan de andere ondernemers op de site. We hopen op een win-winsituatie voor allen.”

Men kan er een product of concept op een laagdrempelige manier en zonder veel risico’s testen bij het grote publiek. Dit kan een dansstudio zijn, een bloemenwinkel, een escaperoom, een nieuwe productlancering… Madice Behaegel van TPR

Het bedrijf heeft als doel om zowel jonge als ervaren ondernemers te steunen door een ruimte ter beschikking te stellen. “Men kan er een product of concept op een laagdrempelige manier en zonder veel risico’s testen bij het grote publiek. Dit kan een dansstudio zijn, een bloemenwinkel, een escaperoom, een nieuwe productlancering…”, zegt Madice. “Je wint een ruimte op een zichtlocatie in de Poort tot Poperinge. De ruimte heeft een oppervlakte van 100m2. Er is een ruime parking aanwezig. De ruimte kan naar eigen wens worden ingericht. De winnaar mag zijn pop-up openen van midden oktober 2020 tot en met midden januari 2021.

Attractief en haalbaar

Om te kunnen deelnemen moet je meerderjarig zijn, een attractief en haalbaar concept hebben, jouw pop-up is minstens 4 dagen per week open en is geen directe concurrentie met andere Poort tot Poperingenaars. Stuur jouw voorstelling uiterlijk tegen 2 oktober 2020 om 23u59 door naar info@tpr-immo.be. Je maakt een voorstelling op maximum 2 A4’s met een voorstelling wie je bent, naam van jouw pop-up verhaal en een beschrijving van het concept en/of product. Laat ook zeker ook weten waarom jij deze pop-up ruimte verdient. Voor meer info op www.tpr-immo.be.