Wie wil meewerken aan het Kunstenfestival Watou? Laurie Bailliu

03 april 2020

16u24 0 Poperinge De stad Poperinge neemt de organisatie van Kunstenfestival Watou voortaan voor hun rekening en daarvoor zoekt de stad nog helpende handen voor de editie 2020.

Het nieuwe curatorenteam van de 40ste editie in de zomer van 2020 bestaat uit Chantal Pattyn, Benedicte Goesaert en Peter Verhelst. Zij nemen samen, in 2020, de artistieke leiding van het festival op zich. Er wordt momenteel gezocht naar jobstudenten om mee te werken aan het Kunstenfestival Watou. Als jobstudent onthaal je de bezoekers, sta je hen bij met uitleg over het parcours, hou je toezicht bij de werken. Je bent communicatief en hebt interesse in kunst en literatuur. Je spreekt vlot Nederlands en een woordje Engels of Frans kunnen spreken, is een pluspunt. Daarnaast ben je minimum 15 werkdagen ter beschikking in de periode juli-augustus-begin september. Interesse? Inschrijven kan via www.poperinge.be/kunstenfestival.