Wie vindt de stoel van spellenwinkel ‘De Speelplekke’ ? Laurie Bailliu

11 augustus 2020

15u29 0 Poperinge Bianca Nevejans van spellenwinkel ‘De Speelplekke’ in Poperinge pakt deze zomer uit met ‘de stoel’. Wie ontdekt op welke geheime locatie haar stoel geparkeerd staat, wint een spel.

Nog tot eind augustus staat de ‘De Speelplekke - Stoel’ elke maandag ergens in Poperinge of zijn deelgemeenten. “Het leek me leuk om zoiets te organiseren en ik merk dat mensen enthousiast zijn om op zoek te gaan. Er is een vast groepje mensen die elke maandag paraat is om op zoek te gaan”, zegt Bianca Nevejans van spellenwinkel ‘De Speelplekke’ in Poperinge. “Ik liet een ‘De Speelplekke’ stoel maken en elke maandag zet ik mijn stoel tussen 19 uur en 20 uur ergens neer. Dat is in Poperinge of in een deelgemeente. Nog tot eind augustus loopt de zomerwedstrijd.”

Wie wil meespelen wordt getrakteerd op 3 tips. “‘s Middags wordt een tip gelost, om 16 uur en als ik ter plaatse ben, volgt de laatste tip op onze Facebookpagina. Bij de laatste tip vermeld ik ook wat de opdracht is. Dat is bijvoorbeeld een voorwerp meenemen, verkleed naar de stoel komen... Wie de eerste bij de stoel is, krijgt een spel.”

De Speelplekke-stoel stond al aan de kerk van Watou, bij de Vleterbeek.. Afgelopen maandag stond de stoel in de Pastoorstraat in Reningelst. “Bij Jos en Moniek van De Groenselpoorte. We werden er heel hartelijk onthaald en ze trakteerden ons en alle deelnemers op een heerlijk glas vers appelsap”, zegt Bianca. “Mensen die meegedaan hebben aan de zoektocht en die dus naar de locaties zijn afgezakt, maken eind augustus kans om de stoel te winnen.” Ga je mee op zoek naar ‘De Speelplekke-stoel’? Houd dan zeker de Facebookpagina van De Speelplekke in de gaten om de tips voor komende maandag niet te missen!