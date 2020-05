Wie maakt muurschilderingen voor project Qualicanes?

Laurie Bailliu

25 mei 2020

16u10 0 Poperinge Het project Qualicanes beoogt de toekomstige invulling en herbestemming van de site van de voormalige grenspost Callicanes, tussen Poperinge en Godewaersvelde. Een tekenwedstrijd werd uitgewerkt waarvan de beste inzendingen zullen gebruikt worden om muurschilderingen op containers op deze grenssite in heropbouw te maken.

Het project Qualicanes past binnen het Europese co-financieringsprogramma Interreg V die de samenwerking tussen de regio’s wil versterken. “Op Callicanes zelf gebeurden vooralsnog geen veranderingen. Het is vooral voorbereidend werk dat bezig is, maar wat ook verstoord wordt door de coronacrisis”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

De opmaak van de bestekken voor de aanbestedingen van de verschillende plannen onder andere wegenis en landschapsplan waren volop lopende voor de coronacrisis. Door de crisis is er wat vertraging opgelopen bij de verdere uitwerking hiervan, maar deze is niet van die aard dat het volledige traject vertraging oploopt. Gelijklopend hiermee hebben wij, stad Poperinge, voor het deel van de ruimtelijke plannen, RUP Callicannes, de aanbesteding uitgeschreven en een ontwerper aangesteld. Men had een bestek klaar voor het aanstellen van een evenementenbureau om de activiteiten op het terrein vanaf deze zomer op te starten. Door het sluiten van de grenzen en het feit dat op heden nog geen zicht is naar wat mogelijk zal zijn, langs beide zijden van de grens, zal deze prijsvraag gelanceerd worden van zodra hier zicht op is.”

Om het project wel levendig te houden worden ‘coronabestendige’ activiteiten zoals de tekenwedstrijd georganiseerd voor kinderen van 6 tot 14 jaar, die wonen in Poperinge of Godewaersvelde, Steenvoorde en Boeschepe. Wie een tekening instuurt, zal een geschenkje ontvangen. De beste inzendingen zullen gebruikt worden als muurschilderingen op containers, op de grenssite in heropbouw te maken.

Post je tekening op Facebook (Interreg Qualicanes) of Instagram met de hashtags #DESSINEMOICALLICANES #TEKENCALLICANESVOORME of stuur door naar ehochart@cc-flandreinterieure.fr.