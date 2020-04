Wie maakt mondmaskers voor Huize Proventier? Laurie Bailliu

17u17 2 Poperinge Rusthuis Huize Proventier en de technische dienst hebben dringend nood aan extra mondmaskers.

“De voorbije weken kreeg Huize Proventier al heel wat zelfgemaakte mondmaskers binnen. Die werden al erg nuttig ingezet. Helaas is er niet genoeg voorraad om het rusthuis en de technische dienst van mondmaskers te voorzien. Het stadsbestuur zoekt dus burgers die zelf mondmaskers willen maken”, zegt de stad Poperinge. Wie wil helpen om mondmaskers te maken, kan het patroon vinden op maakjemondmasker.be. De gestikte maskers kun je in een van de boxen bij Huize Proventier of het stadhuis achterlaten.