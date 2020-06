Wie het Hopmuseum wil bezoeken, moet reserveren Laurie Bailliu

26 juni 2020

17u17 1 Poperinge Het Hopmuseum in Poperinge en die thematentoonstelling ‘Hommelbloed’ kan je opnieuw bezoeken, maar hiervoor moet je wel op voorhand reserveren en moeten een aantal coronarichtlijnen opgevolgd worden.

Wie het Hopmuseum en de expo Hommebloed een bezoekje wil brengen, moet op voorhand reserveren via www.toerismepoperinge.be. Op de website kan je een datum en tijdslot kiezen. Vooraf hoeft niet betaald te worden, betalen gebeurt in het museum zelf en enkel elektronisch. Het Hopmuseum is uitsluitend open voor individuen, gezinnen en bubbels van maximum 10 personen. “Ontsmettingsgel is beschikbaar aan de inkom en de balie. Een mondmasker mag, maar is niet verplicht. Uit hygiënische overwegingen accepteren wij enkel betalingen met de kaart. Binnen het museum gelden de regels van social distancing. Hou dus minstens 1,5 meter afstand met andere bezoekers. Gelieve het vastgelegd bezoekersparcours te volgen. Maximaal 20 bezoekers per verdieping”, zo klinkt het bij Toerisme Poperinge.

“Kinderen kunnen, onder toezicht van een volwassen begeleider, deelnemen aan een fotozoektocht mits het volgen van een vaste bezoekersomloop. Audiogidsen worden na ieder gebruik grondig gedesinfecteerd. Er zijn een beperkt aantal lockers beschikbaar die regelmatig worden ontsmet. Deze werken met een muntstuk van 1 euro. Er wordt geen geld gewisseld aan de kassa. De toiletten van het museumcafé zijn toegankelijk. Was grondig je handen. De lift is beperkt tot max. 1 individu tegelijk of per contactbubbel. De liftknoppen worden regelmatig ontsmet. De museumshop is open zoals gewoonlijk. Toeristische folders staan ter beschikking. Gelieve aangeraakte folders mee te nemen.”