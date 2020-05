Wie helpt grote mondmaksers maken? Laurie Bailliu

27 mei 2020

17u14 0 Poperinge In Poperinge werden naaipakketten uitgedeeld in het kader van de nationale naaiactie, waarbij burgers zelf mondmaskers tegen de verspreiding van het coronavirus maken. Momenteel is er grote nood aan grotere mondsmaskers.

De oorspronkelijke naaipakketten om zelf maskers te maken, bestonden uit de onderdelen voor de productie van kindermaskers, klein (small) en groot (large). Momenteel bestaat er een grote nood aan grotere mondmaskers, type ‘large’. Daarom werden de oorspronkelijke naaipakketten vervangen door pakketten, enkel voor het maken van grote maskers.

Een pakket kan online of telefonisch besteld worden. In één van de zeven afhaalpunten kunnen de pakketten opgehaald worden en ook thuislevering is mogelijk. De gemaakte mondmaskers worden via deze afhaalpunten opnieuw ingezameld.