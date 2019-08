Wie brengt 80-plussers een bezoek? LBR

02 augustus 2019

16u23 0 Poperinge Dienstencentrum De Bres en de Poperingse seniorendienst zijn op zoek naar vrijwilligers om jarige 80-plussers te bezoeken.

In de week van de verjaardag ga je als vrijwilliger bij de jarige langs met een geschenkje. De 80-plusser kan zo nog eens een praatje slaan en er is wat sociaal contact voor beide partijen. De bezoeken worden georganiseerd in het centrum. Voor de deelgemeentes neemt dorpsdienst Nestor deze voor zijn rekening. Heb je wat tijd om een jarige 80-plusser een bezoek te brengen met een geschenkje, neem dan contact op met Charlotte Devrekere via info@dienstencentrumdebres.be of op 057/34 66 24.

Telefoneer je liever? Dan is er ook de Telefoonster. Als vrijwilliger bel je de thuiswonende 80-plusser geregeld op om te horen hoe het met hem gesteld is en kun je wat praten.