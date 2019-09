Westtoer stimuleert toerisme in Westhoek met vernieuwende ideeën: “Chef, kook eens met streekproducten” LBR

23 september 2019

15u49 0 Poperinge Het provinciebedrijf Westtoer gaat met het project ‘Ruralité’ nog zwaarder inzetten op toerisme in de Westhoek. Westtoer gaat daarbij onder andere lokale chefs uitdagen om originele gerechten uit te werken met streekproducten. Daarnaast gaat het provinciebedrijf ondernemers met vernieuwende ideeën beter coachen, zodat ze zich nog beter kunnen profileren als toeristische attractie.

De pijlers van Ruralité zijn streekproducten in een nieuw jasje, innovatief ondernemerschap en grensverleggende toeristische ervaringen. Het project loopt van 2019 tot 2022 en kan steunen op een budget van 1.880.000 euro. Het moet vooral de regionale economie in de Westhoek stimuleren. “Het project moet de toeristische aantrekking van de grensstreek stimuleren. Zowel hoeveproducenten als logiesuitbaters en private spelers krijgen de kans nieuwe innovatieve ideeën te introduceren. Specifieke accenten kunnen een sterke impact hebben. Denk bijvoorbeeld aan het atelier van een glasblazer waar je als fietser even kunt stoppen om te verpozen”, zegt gedeputeerde en voorzitter Westtoer Sabien Lahaye-Battheu.

Streekproducten

Streekproducten en korte keten zijn een belangrijk onderdeel van het nieuwe project. “Experts en designers zullen samen met de ondernemers aandacht hebben voor de commercialisering van streekproducten. Lokale chefs worden gestimuleerd om streekproducten te gebruiken. Via de actie ‘Chef, we dagen u uit’ worden ze daarnaast ook uitgedaagd om originele recepten uit te werken met die streekproducten.” Doel van dit alles is het toeristisch aanbod in de streek te verbeteren. Centraal staan beleving en een sterke link met de natuur, het landschap en de lokale smaken in de landelijke regio.

Aantrekking

Het project werd voorgesteld bij Stefans Pottery uit de Lindestraat in Roesbrugge. De pottenbakker is volgens Westtoer een mooi voorbeeld van landelijk en innovatief ondernemerschap. “Zaakvoerder Stefan Ferlin bakt en verkoopt potten in zijn atelier, maar organiseert ook workshops ambachtelijk pottenbakken en stelt er tentoon. Je kunt eenmalig zo’n workshop volgen, maar je kunt je ook inschrijven voor meerdere lessen. Tot slot kunnen wandelaars en fietsers er ook even uitrusten en iets drinken of iets eten. Naast pottenbakken, doet Stefan dus nog een aantal andere dingen om zijn atelier aantrekkelijker te maken. Het is meer dan alleen een atelier waar je zijn werk kunt kopen. Bovendien is de pottenbakkerij prachtig verbonden met de natuur”, besluit Lahaye-Battheu.

Ruralité is een samenwerking tussen toeristische organisaties uit België (Westtoer en La Maison du Tourisme de la Wallonië-Picarde) en Frankrijk (la Communauté de Communes de Flandre-Intérieure, la Communauté de Communes des Hauts-de-Flandre en Pas-de-Calais Tourisme).