Westhoek krijgt extra financiële steun voor armoedebestrijding Laurie Bailliu

08 juni 2020

18u03 0 Poperinge De Vlaamse regering kent een subsidie van 15 miljoen euro toe aan gemeentebesturen ter financiële ondersteuning van de armoedebestrijding naar aanleiding van Covid-19. Voor de Westhoekgemeenten is dat bijna 900.000 euro. Vleteren ontvangt 11.161,09 euro en voor Poperinge is dat 67.182,17 euro.

“Door de maatregelen die genomen werden in de strijd tegen het coronavirus, zagen heel wat mensen hun inkomen zakken,” stelt eerste schepen in Poperinge en Vlaams Parlementslid voor CD&V Loes Vandromme. “Zo zaten in april 730.746 werknemers in Vlaanderen minstens één dag in tijdelijke werkloosheid. Anderen zagen hun opdrachten zelfs volledig wegvallen. De Vlaamse regering nam al initiatieven om het inkomensverlies van mensen te temperen, zoals de tussenkomst in de energiefactuur voor mensen in tijdelijke werkloosheid of ondersteuning voor zelfstandigen die hun zaak moesten sluiten. Toch zijn er belangrijke groepen in onze samenleving die geen sterke buffer hebben om inkomensverlies op te vangen. Zij komen daardoor in financiële problemen”, beseft Vandromme.

Covid-19-toeslag

Uit onderzoek bleek onder andere dat alleenstaande ouders in de tijdelijke werkloosheid geen financiële marge hebben en in de problemen komen om essentiële uitgaven te doen, zoals voor wonen, verzorgingsproducten en voeding. De regering kent een totaalbudget van 15 miljoen euro toe om armoede te bestrijden in Vlaanderen en Brussel. De verdeling gebeurt op basis van de inwonersaantallen en kwetsbaarheidsindicatoren. De Westhoekgemeenten kunnen rekenen op 891.715,79 euro. Vleteren ontvangt 11.161,09 euro en voor Poperinge is dat 67.182,17 euro. Elk gezin dat een zekere inkomensdaling kent en een gezinsinkomen heeft dat onder de inkomensgrens van 2.213 euro per maand ligt, krijgt een Covid-19-toeslag. Daarnaast trekt de Vlaamse regering eenmalig 15 miljoen euro uit voor de ondersteuning van een lokaal bestaand of nieuw vouchersysteem waarmee kwetsbare huishoudens extra bereikt kunnen worden.